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В Армении погиб военный при перестрелке на границе с Азербайджаном
В Армении погиб военный при перестрелке на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 14.07.2021
В Армении погиб военный при перестрелке на границе с Азербайджаном
Министерство обороны Армении сообщило о гибели армянского военного в результате перестрелки на границе с Азербайджаном, в 70 километрах от Еревана. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T11:15
2021-07-14T11:15
2021-07-14T11:15
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ЕРЕВАН, 14 июл – РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило о гибели армянского военного в результате перестрелки на границе с Азербайджаном, в 70 километрах от Еревана.В пресс-службе сообщили, что перестрелка произошла в среду в 09.30 мск на участке границы близ села Ерасх Араратской области"Подразделения Вооруженных сил Азербайджана попытались укрепить позиции с помощью инженерной техники с целью их дальнейшего продвижения. После ответных действий армянской стороны по пресечению указанных работ азербайджанские военнослужащие открыли прицельный огонь в направлении армянских позиций. В результате перестрелки военнослужащий ВС Армении получил смертельное огнестрельное ранение. У азербайджанской стороны тоже есть потери", - говорится на сайте ведомства.В минобороны заявили, что Ереван "решительно осуждает очередную провокацию азербайджанской стороны", предупредив о жесткой реакции."Вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210703/obmen-1739767105.html
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министерство обороны армении, азербайджан, армения, в мире
В Армении погиб военный при перестрелке на границе с Азербайджаном
В Ереване сообщили о гибели армянского военного в перестрелке на границе с Азербайджаном