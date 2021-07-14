20:46 14.07.2021 (обновлено: 21:07 14.07.2021)
Прокуратура Москвы подаст апелляцию на приговор блогеру Билу
Прокуратура Москвы подаст апелляционное представление на приговор блогеру Билу по делу о ДТП
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкВидеоблогер Эдвард Бил в Пресненском суде Москвы
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Прокуратура Москвы готовит апелляцию на приговор в отношении блогера Эдуарда Биля, осужденного на два года ограничения свободы за ДТП в центре столицы, в результате которого тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы, сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.
"При этом будет дана оценка как судебному решению, так и бездействию органов профилактики, не принявших должных мер к своевременному пресечению нарушений правил дорожного движения Билем, что явилось причиной совершения им значительного числа административных правонарушений, и, в конечном итоге, преступления, повлекшего тяжкий вред здоровью человека", - сказала Нефедова.
Пресненский суд Москвы приговорил к двум годам ограничения свободы блогера Эдварда Била (Эдуард Биль), который устроил крупное ДТП в центре столицы. Кроме того, его лишили водительских прав на три года. Именно такое наказание просил на прениях сторон сотрудник ведомства.
Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: блогер на спорткаре Audi RS6 выехал на встречку и врезался в четыре автомобиля.
Среди пострадавших оказалась сотрудник аппарата Госдумы Мария Артемова. Она получила тяжелые травмы и до сих пор находится в больнице. У женщины была закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.