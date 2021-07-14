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Прокуратура Москвы подаст апелляцию на приговор блогеру Билу
Прокуратура Москвы подаст апелляцию на приговор блогеру Билу - РИА Новости, 14.07.2021
Прокуратура Москвы подаст апелляцию на приговор блогеру Билу
Прокуратура Москвы готовит апелляцию на приговор в отношении блогера Эдуарда Биля, осужденного на два года ограничения свободы за ДТП в центре столицы, в... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T20:46
2021-07-14T21:07
эдвард бил (блогер)
массовое дтп на садовом кольце
прокуратура г. москвы
москва
происшествия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Прокуратура Москвы готовит апелляцию на приговор в отношении блогера Эдуарда Биля, осужденного на два года ограничения свободы за ДТП в центре столицы, в результате которого тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы, сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова."При этом будет дана оценка как судебному решению, так и бездействию органов профилактики, не принявших должных мер к своевременному пресечению нарушений правил дорожного движения Билем, что явилось причиной совершения им значительного числа административных правонарушений, и, в конечном итоге, преступления, повлекшего тяжкий вред здоровью человека", - сказала Нефедова.Пресненский суд Москвы приговорил к двум годам ограничения свободы блогера Эдварда Била (Эдуард Биль), который устроил крупное ДТП в центре столицы. Кроме того, его лишили водительских прав на три года. Именно такое наказание просил на прениях сторон сотрудник ведомства.Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: блогер на спорткаре Audi RS6 выехал на встречку и врезался в четыре автомобиля.Среди пострадавших оказалась сотрудник аппарата Госдумы Мария Артемова. Она получила тяжелые травмы и до сих пор находится в больнице. У женщины была закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.
https://ria.ru/20210714/dtp-1741277638.html
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эдвард бил (блогер), массовое дтп на садовом кольце, прокуратура г. москвы, москва, происшествия
20:46 14.07.2021 (обновлено: 21:07 14.07.2021)
 
Прокуратура Москвы подаст апелляцию на приговор блогеру Билу

Прокуратура Москвы подаст апелляционное представление на приговор блогеру Билу по делу о ДТП

© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкВидеоблогер Эдвард Бил в Пресненском суде Москвы
Видеоблогер Эдвард Бил в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Прокуратура Москвы готовит апелляцию на приговор в отношении блогера Эдуарда Биля, осужденного на два года ограничения свободы за ДТП в центре столицы, в результате которого тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы, сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.
"При этом будет дана оценка как судебному решению, так и бездействию органов профилактики, не принявших должных мер к своевременному пресечению нарушений правил дорожного движения Билем, что явилось причиной совершения им значительного числа административных правонарушений, и, в конечном итоге, преступления, повлекшего тяжкий вред здоровью человека", - сказала Нефедова.
Видеоблогер Эдвард Бил, устроивший крупное ДТП в центре Москвы, у Пресненского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 18:08
Блогер Бил искренне раскаялся в ДТП, заявил адвокат
Пресненский суд Москвы приговорил к двум годам ограничения свободы блогера Эдварда Била (Эдуард Биль), который устроил крупное ДТП в центре столицы. Кроме того, его лишили водительских прав на три года. Именно такое наказание просил на прениях сторон сотрудник ведомства.
Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: блогер на спорткаре Audi RS6 выехал на встречку и врезался в четыре автомобиля.
Среди пострадавших оказалась сотрудник аппарата Госдумы Мария Артемова. Она получила тяжелые травмы и до сих пор находится в больнице. У женщины была закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.
Криминалист работает на месте ДТП на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля, 19:37
В столичной ГАИ рассказали, как борются с блогерами-нарушителями
 
Эдвард Бил (блогер)Массовое ДТП на Садовом кольцеПрокуратура г. МосквыМоскваПроисшествия
 
 
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