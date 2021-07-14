https://ria.ru/20210714/apellyatsiya-1741297619.html

Прокуратура Москвы подаст апелляцию на приговор блогеру Билу

Прокуратура Москвы подаст апелляцию на приговор блогеру Билу - РИА Новости, 14.07.2021

Прокуратура Москвы подаст апелляцию на приговор блогеру Билу

Прокуратура Москвы готовит апелляцию на приговор в отношении блогера Эдуарда Биля, осужденного на два года ограничения свободы за ДТП в центре столицы, в... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T20:46

2021-07-14T20:46

2021-07-14T21:07

эдвард бил (блогер)

массовое дтп на садовом кольце

прокуратура г. москвы

москва

происшествия

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Прокуратура Москвы готовит апелляцию на приговор в отношении блогера Эдуарда Биля, осужденного на два года ограничения свободы за ДТП в центре столицы, в результате которого тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы, сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова."При этом будет дана оценка как судебному решению, так и бездействию органов профилактики, не принявших должных мер к своевременному пресечению нарушений правил дорожного движения Билем, что явилось причиной совершения им значительного числа административных правонарушений, и, в конечном итоге, преступления, повлекшего тяжкий вред здоровью человека", - сказала Нефедова.Пресненский суд Москвы приговорил к двум годам ограничения свободы блогера Эдварда Била (Эдуард Биль), который устроил крупное ДТП в центре столицы. Кроме того, его лишили водительских прав на три года. Именно такое наказание просил на прениях сторон сотрудник ведомства.Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: блогер на спорткаре Audi RS6 выехал на встречку и врезался в четыре автомобиля.Среди пострадавших оказалась сотрудник аппарата Госдумы Мария Артемова. Она получила тяжелые травмы и до сих пор находится в больнице. У женщины была закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.

https://ria.ru/20210714/dtp-1741277638.html

https://ria.ru/20210703/blogery-1739761444.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эдвард бил (блогер), массовое дтп на садовом кольце, прокуратура г. москвы, москва, происшествия