https://ria.ru/20210714/antiprivivochniki-1741286534.html

Глава СПЧ объяснил, почему антипрививочников не стоит наказывать

Глава СПЧ объяснил, почему антипрививочников не стоит наказывать - РИА Новости, 14.07.2021

Глава СПЧ объяснил, почему антипрививочников не стоит наказывать

Глава СПЧ Валерий Фадеев в разговоре с РИА Новости заявил, что нельзя никак наказывать антипрививочников потому, что государственные институты сами... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T19:01

2021-07-14T19:01

2021-07-14T19:08

распространение коронавируса

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валерий фадеев

совет по правам человека при президенте рф (спч)

общество

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев в разговоре с РИА Новости заявил, что нельзя никак наказывать антипрививочников потому, что государственные институты сами распространяют противоречивую информацию, из-за чего крайне трудно разобраться в информационном хаосе.Он подчеркнул, что за последнее время информация менялась слишком часто, из-за чего доверие к ней снизилось."Начинали с необходимости вакцинировать 60% населения, затем стало 80%, теперь говорят о 100%. Но если мы говорим о повсеместной вакцинации, то что делать с детьми? Моя коллега (уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна – ред.) Кузнецова говорит, что пока не надо прививать детей. Хорошо, а что делать с теми, у кого медицинские отводы? А с беременными? Я как обыватель хотел бы, чтобы не было информационного хаоса. Когда это произойдет, тогда и можно будет предъявлять претензии тем, кого вы называете антипрививочники", – заявил Фадеев.

https://ria.ru/20210705/antiprivivochniki-1740008127.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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