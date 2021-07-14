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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210714/antiprivivochniki-1741286534.html
Глава СПЧ объяснил, почему антипрививочников не стоит наказывать
Глава СПЧ объяснил, почему антипрививочников не стоит наказывать - РИА Новости, 14.07.2021
Глава СПЧ объяснил, почему антипрививочников не стоит наказывать
Глава СПЧ Валерий Фадеев в разговоре с РИА Новости заявил, что нельзя никак наказывать антипрививочников потому, что государственные институты сами... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T19:01
2021-07-14T19:08
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
валерий фадеев
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев в разговоре с РИА Новости заявил, что нельзя никак наказывать антипрививочников потому, что государственные институты сами распространяют противоречивую информацию, из-за чего крайне трудно разобраться в информационном хаосе.Он подчеркнул, что за последнее время информация менялась слишком часто, из-за чего доверие к ней снизилось."Начинали с необходимости вакцинировать 60% населения, затем стало 80%, теперь говорят о 100%. Но если мы говорим о повсеместной вакцинации, то что делать с детьми? Моя коллега (уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна – ред.) Кузнецова говорит, что пока не надо прививать детей. Хорошо, а что делать с теми, у кого медицинские отводы? А с беременными? Я как обыватель хотел бы, чтобы не было информационного хаоса. Когда это произойдет, тогда и можно будет предъявлять претензии тем, кого вы называете антипрививочники", – заявил Фадеев.
https://ria.ru/20210705/antiprivivochniki-1740008127.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество
19:01 14.07.2021 (обновлено: 19:08 14.07.2021)
 
Глава СПЧ объяснил, почему антипрививочников не стоит наказывать

Глава СПЧ Фадеев: антипрививочников не стоит наказывать из-за информационного хаоса

© РИА Новости / Сергей ГунеевСоветник президента РФ председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник президента РФ председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев в разговоре с РИА Новости заявил, что нельзя никак наказывать антипрививочников потому, что государственные институты сами распространяют противоречивую информацию, из-за чего крайне трудно разобраться в информационном хаосе.
"Главная проблема – не антипрививочники. Проблема в том, что государственные институты сами распространяют разную противоречивую информацию. Моя позиция такова: государственные институты должны взять себя в руки и выработать какую-то понятную информационную политику", – уверен Фадеев.
Он подчеркнул, что за последнее время информация менялась слишком часто, из-за чего доверие к ней снизилось.
"Начинали с необходимости вакцинировать 60% населения, затем стало 80%, теперь говорят о 100%. Но если мы говорим о повсеместной вакцинации, то что делать с детьми? Моя коллега (уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна – ред.) Кузнецова говорит, что пока не надо прививать детей. Хорошо, а что делать с теми, у кого медицинские отводы? А с беременными? Я как обыватель хотел бы, чтобы не было информационного хаоса. Когда это произойдет, тогда и можно будет предъявлять претензии тем, кого вы называете антипрививочники", – заявил Фадеев.
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