19:01 14.07.2021 (обновлено: 19:08 14.07.2021)
Глава СПЧ объяснил, почему антипрививочников не стоит наказывать
Глава СПЧ Фадеев: антипрививочников не стоит наказывать из-за информационного хаоса
© РИА Новости / Сергей ГунеевСоветник президента РФ председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев в разговоре с РИА Новости заявил, что нельзя никак наказывать антипрививочников потому, что государственные институты сами распространяют противоречивую информацию, из-за чего крайне трудно разобраться в информационном хаосе.
"Главная проблема – не антипрививочники. Проблема в том, что государственные институты сами распространяют разную противоречивую информацию. Моя позиция такова: государственные институты должны взять себя в руки и выработать какую-то понятную информационную политику", – уверен Фадеев.
Он подчеркнул, что за последнее время информация менялась слишком часто, из-за чего доверие к ней снизилось.
"Начинали с необходимости вакцинировать 60% населения, затем стало 80%, теперь говорят о 100%. Но если мы говорим о повсеместной вакцинации, то что делать с детьми? Моя коллега (уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна – ред.) Кузнецова говорит, что пока не надо прививать детей. Хорошо, а что делать с теми, у кого медицинские отводы? А с беременными? Я как обыватель хотел бы, чтобы не было информационного хаоса. Когда это произойдет, тогда и можно будет предъявлять претензии тем, кого вы называете антипрививочники", – заявил Фадеев.