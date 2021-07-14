https://ria.ru/20210714/anemiya-1741242186.html
Разработан метод диагностики опасного заболевания по селфи со смартфона
Разработан метод диагностики опасного заболевания по селфи со смартфона - РИА Новости, 14.07.2021
Разработан метод диагностики опасного заболевания по селфи со смартфона
Американские ученые разработали алгоритм, который определяет уровень гемоглобина в крови по изображению внутренней части нижнего века глаза. Используя... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T21:00
2021-07-14T21:00
2021-07-14T21:00
наука
анемия
биология
здоровье
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599107505_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_e1aabc117f6b20892c43a77fe26fbc1e.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Американские ученые разработали алгоритм, который определяет уровень гемоглобина в крови по изображению внутренней части нижнего века глаза. Используя приложение и получив от пациента селфи, сделанное на смартфоне, врач может без дополнительных анализов диагностировать такое опасное заболевание, как анемия. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.Анемия, или малокровие — синдром снижения содержания гемоглобина и эритроцитов в циркулирующей крови, которым страдает примерно каждый четвертый человек в мире. У детей, пожилых людей и хронических больных анемия может стать причиной тяжелых осложнений и даже смерти. Особенно это заболевание распространено в развивающихся странах, где существует проблема с его диагностикой, требующей, как правило, сложных анализов крови.Исследователи из Университет Брауна в городе Провиденс штата Род-Айленд во главе с Селимом Сунером (Selim Suner) вместе с коллегами из больницы Род-Айленда разработали метод, позволяющий диагностировать анемию по стандартному изображению, полученному с камеры смартфона.Предыдущие исследования показали, что внутренняя часть нижнего века человека, называемая конъюнктивой век, выглядит бледнее при анемии. В новом исследовании ученые получили на смартфоне изображения конъюнктивы глазного яблока 142 пациентов с широким диапазоном уровня гемоглобина.Они увеличили небольшой участок конъюнктивы на каждой фотографии и разработали алгоритм распознавания цвета, а также модель прогнозирования, сопоставляющую цвет конъюнктивы, окружающей кожи и белков глаз с уровнем гемоглобина. Затем команда проверила созданный алгоритм на фотографиях, собранных у 202 новых, не участвовавших в первоначальном исследовании пациентов.При анализе серии фотографий достоверность модели при прогнозировании анемии составила более 72 процентов. Цвет кожи пациента при этом никак не влиял на чувствительность метода, а главным фактором, определяющим точность диагностики, было качество изображения.Исследователи считают, что разработанное ими приложение для смартфона можно использовать для скрининга анемии в телемедицине, а также в условиях, когда инфраструктура для анализа крови недоступна."Изображения сосудистой поверхности нижнего века, полученные с помощью камеры смартфона, можно использовать для оценки концентрации гемоглобина в крови и прогнозирования анемии, которая является серьезным заболеванием, поражающим миллиарды людей во всем мире, с непропорциональным эффектом в развивающихся странах. Использование неинвазивных методов для выявления анемии открывает двери для повсеместного скрининга, ранней диагностики и лечения, особенно в странах с ограниченными ресурсами, где доступ к здравоохранению ограничен", — пишут авторы статьи.
https://ria.ru/20210712/starenie-1740943711.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599107505_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a861938f0558116ef1e30b5985b17226.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анемия, биология, здоровье, сша
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости.
Американские ученые разработали алгоритм, который определяет уровень гемоглобина в крови по изображению внутренней части нижнего века глаза. Используя приложение и получив от пациента селфи, сделанное на смартфоне, врач может без дополнительных анализов диагностировать такое опасное заболевание, как анемия. Результаты исследования опубликованы
в журнале PLOS ONE.
Анемия, или малокровие — синдром снижения содержания гемоглобина и эритроцитов в циркулирующей крови, которым страдает примерно каждый четвертый человек в мире. У детей, пожилых людей и хронических больных анемия может стать причиной тяжелых осложнений и даже смерти. Особенно это заболевание распространено в развивающихся странах, где существует проблема с его диагностикой, требующей, как правило, сложных анализов крови.
Исследователи из Университет Брауна в городе Провиденс
штата Род-Айленд
во главе с Селимом Сунером (Selim Suner) вместе с коллегами из больницы Род-Айленда разработали метод, позволяющий диагностировать анемию по стандартному изображению, полученному с камеры смартфона.
Предыдущие исследования показали, что внутренняя часть нижнего века человека, называемая конъюнктивой век, выглядит бледнее при анемии. В новом исследовании ученые получили на смартфоне изображения конъюнктивы глазного яблока 142 пациентов с широким диапазоном уровня гемоглобина.
Они увеличили небольшой участок конъюнктивы на каждой фотографии и разработали алгоритм распознавания цвета, а также модель прогнозирования, сопоставляющую цвет конъюнктивы, окружающей кожи и белков глаз с уровнем гемоглобина. Затем команда проверила созданный алгоритм на фотографиях, собранных у 202 новых, не участвовавших в первоначальном исследовании пациентов.
При анализе серии фотографий достоверность модели при прогнозировании анемии составила более 72 процентов. Цвет кожи пациента при этом никак не влиял на чувствительность метода, а главным фактором, определяющим точность диагностики, было качество изображения.
Исследователи считают, что разработанное ими приложение для смартфона можно использовать для скрининга анемии в телемедицине, а также в условиях, когда инфраструктура для анализа крови недоступна.
"Изображения сосудистой поверхности нижнего века, полученные с помощью камеры смартфона, можно использовать для оценки концентрации гемоглобина в крови и прогнозирования анемии, которая является серьезным заболеванием, поражающим миллиарды людей во всем мире, с непропорциональным эффектом в развивающихся странах. Использование неинвазивных методов для выявления анемии открывает двери для повсеместного скрининга, ранней диагностики и лечения, особенно в странах с ограниченными ресурсами, где доступ к здравоохранению ограничен", — пишут авторы статьи.