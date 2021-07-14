17:42 14.07.2021 (обновлено: 18:51 14.07.2021)
Глава МИД Афганистана обвинил талибов в беспрецедентном кровопролитии
Глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар обвинил талибов в беспрецедентном кровопролитии
ДУШАНБЕ,14 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. В Афганистане сейчас происходит беспрецедентное кровопролитие со стороны боевиков движения "Талибан"*, финансово поддерживаемое международным терроризмом, заявил на брифинге по итогам заседания контактной группы ШОС-Афганистан глава афганского МИД Мохаммад Ханиф Атмар.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американских войск.
"В течение последних месяцев талибы вместе со своими союзниками из числа международных террористов начали жестокое кровопролитие и террористическую деятельность против афганского народа и государства. Поэтому все страны-члены ШОС должны выразить свою позицию в этом вопросе", - сказал министр.
Он отметил, что активизация талибов происходит на фоне вывода международных сил. "При этом талибы не выполнили взятые на себя обязательства по мирным договоренностям, достигнутым в Дохе, не прекратили войну и сотрудничество с международным терроризмом, это должно быть предметом обеспокоенности как в самом Афганистане, на региональном уровне, так и среди международного сообщества", - сказал Атмар.
Он отметил, что в результате последних своих операций международные террористы приблизились к границам Центральной Азии, реально угрожая безопасности этих стран.
"Это побуждает страны-члены ШОС взаимодействовать с Афганистаном в противодействие агрессии талибов. Мы попросили страны-члены ШОС вместе с международным сообществом потребовать от талибов придерживаться и выполнять пункты договоренностей, достигнутых в Дохе, а также других документов, принятых на международном уровне, в том числе резолюцию Совбеза ООН под номером 2513, а также придерживаться договоренностей, достигнутых недавно в Москве", - сказал глава МИД Афганистана.
По его словам, правительство Афганистана предпринимает меры по реализации этих документов, международному сообществу необходимо потребовать от талибов исполнять взятые на себя обязательства.
"Заверения стран-членов ШОС вселяет в нас надежду. Их мнение совпадает с нашей обеспокоенностью, с нашей позицией по мирному процессу, в том числе, в том, что афганская проблематика не имеет военного решения, а только решение в политическом русле с целью построения мира в стране. Талибы сегодня должны услышать, что международное сообщество не поддержит их в кровопролитии, которое они творят сегодня в Афганистане", - подчеркнул он.
*Террористическая организация, запрещенная в России.