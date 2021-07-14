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Афганские военные заявили о контроле над утраченными ранее районами
Афганские военные заявили о контроле над утраченными ранее районами - РИА Новости, 14.07.2021
Афганские военные заявили о контроле над утраченными ранее районами
Военные в Афганистане заявляют о восстановлении контроля над всеми территориями, ранее перешедшими в руки боевиков радикального движения "Талибан"*. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T17:06
2021-07-14T17:06
2021-07-14T17:06
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сергей лавров
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талибан
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КАБУЛ, 14 июл - РИА Новости. Военные в Афганистане заявляют о восстановлении контроля над всеми территориями, ранее перешедшими в руки боевиков радикального движения "Талибан"*."Мы разработали план по возвращению потерянных территорий. В районах, где продолжаются боевые действия, заявления талибов о их захвате не будут соответствовать действительности. Все районы, ранее захваченные "Талибаном"*, вернулись под контроль правительства", - заявил на пресс-конференции представитель правительственных сил безопасности и обороны генерал Аджмал Шинвари.По его словам, в последние три дня афганские войска провели 98 независимых операций в 25 провинциях, уничтожив при этом 1369 талибов.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
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РИА Новости
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-07-14T17:06
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PT0M58S
РИА Новости
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россия, сергей лавров, афганистан, талибан, в мире
Афганские военные заявили о контроле над утраченными ранее районами
Афганские военные заявили о восстановлении контроля над утраченными районами