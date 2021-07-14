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Афганские военные заявили о контроле над утраченными ранее районами

Афганские военные заявили о контроле над утраченными ранее районами - РИА Новости, 14.07.2021

Афганские военные заявили о контроле над утраченными ранее районами

Военные в Афганистане заявляют о восстановлении контроля над всеми территориями, ранее перешедшими в руки боевиков радикального движения "Талибан"*. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T17:06

2021-07-14T17:06

2021-07-14T17:06

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сергей лавров

афганистан

талибан

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КАБУЛ, 14 июл - РИА Новости. Военные в Афганистане заявляют о восстановлении контроля над всеми территориями, ранее перешедшими в руки боевиков радикального движения "Талибан"*."Мы разработали план по возвращению потерянных территорий. В районах, где продолжаются боевые действия, заявления талибов о их захвате не будут соответствовать действительности. Все районы, ранее захваченные "Талибаном"*, вернулись под контроль правительства", - заявил на пресс-конференции представитель правительственных сил безопасности и обороны генерал Аджмал Шинвари.По его словам, в последние три дня афганские войска провели 98 независимых операций в 25 провинциях, уничтожив при этом 1369 талибов.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210714/peregovory-1741185661.html

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-07-14T17:06 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, сергей лавров, афганистан, талибан, в мире