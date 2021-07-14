https://ria.ru/20210714/afganistan-1741253460.html

Спецпредставитель США по Афганистану посетит Узбекистан

Спецпредставитель США по Афганистану посетит Узбекистан - РИА Новости, 14.07.2021

Спецпредставитель США по Афганистану посетит Узбекистан

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад на текущей неделе в составе делегации высокого уровня посетит Узбекистан, где запланирована его встреча с... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T16:17

2021-07-14T16:17

2021-07-14T16:32

залмай халилзад

афганистан

узбекистан

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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад на текущей неделе в составе делегации высокого уровня посетит Узбекистан, где запланирована его встреча с президентом Афганистана Ашрафом Гани, заявила в среду представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Эмили Хорн."На текущей неделе помощник президента по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл возглавит делегацию США на международной конференции высокого уровня, посвященной процветанию, безопасности и региональной интеграции между Центральной и Южной Азией в Ташкенте", - сказал Хорн, чье заявление распространил Белый дом.Отмечается, что, находясь в Узбекистане, представители делегации США встретятся с лидерами стран со всего региона, чтобы обсудить возможности по продвижению экономического развития региона, повышению стабильности и укреплению партнерства стран-членов Южной и Центральной Азии с США."Спецпредставитель США Залмай Халилзад присоединится к делегации для проведения дипломатических встреч с президентом Афганистана Ашрафом Гани и лидерами стран формата "С-5" (страны Центральной Азии - ред.), и других государств региона, чтобы обсудить, как содействовать миру, безопасности и развитию в Афганистане, а также продвигать общие интересы в сфере региональной безопасности, включая сотрудничество в борьбе с терроризмом", - добавила Хорн.

https://radiosputnik.ria.ru/20210714/afganistan-1741187131.html

https://ria.ru/20210714/peregovory-1741185661.html

афганистан

узбекистан

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залмай халилзад, афганистан, узбекистан, сша, в мире