https://ria.ru/20210714/afganistan-1741185077.html

В МИД оценили, сколько могут продлиться боевые действия в Афганистане

В МИД оценили, сколько могут продлиться боевые действия в Афганистане - РИА Новости, 14.07.2021

В МИД оценили, сколько могут продлиться боевые действия в Афганистане

По прогнозам РФ, активные боевые действия в Афганистане могут продлиться еще два месяца, в течение которых талибы* в состоянии взять под свой контроль еще... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T09:23

2021-07-14T09:23

2021-07-14T13:07

обострение ситуации в афганистане

замир кабулов

доха

талибан

сша

россия

афганистан

в мире

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. По прогнозам РФ, активные боевые действия в Афганистане могут продлиться еще два месяца, в течение которых талибы* в состоянии взять под свой контроль еще несколько провинций, но это не будет означать, что они станут полновластными хозяевами страны, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Активный боевой сезон будет еще месяца два продолжаться, и они могут взять под контроль несколько провинций. Если рассматривать ситуацию чисто с военной точки зрения - да, они могут. Но это не означает, что они становятся полновластными хозяевами Афганистана. Это только означает, что за все, за эгоизм властей расплачивается афганский народ. Потому что они страдают, а не те, кто сидят во дворцах", - сказал Кабулов.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан*", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана*" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210713/bezhentsy-1741035200.html

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

доха

сша

россия

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение ситуации в афганистане, замир кабулов, доха, талибан, сша, россия, афганистан, в мире