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В МИД оценили, сколько могут продлиться боевые действия в Афганистане
В МИД оценили, сколько могут продлиться боевые действия в Афганистане - РИА Новости, 14.07.2021
В МИД оценили, сколько могут продлиться боевые действия в Афганистане
По прогнозам РФ, активные боевые действия в Афганистане могут продлиться еще два месяца, в течение которых талибы* в состоянии взять под свой контроль еще... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T09:23
2021-07-14T13:07
обострение ситуации в афганистане
замир кабулов
доха
талибан
сша
россия
афганистан
в мире
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. По прогнозам РФ, активные боевые действия в Афганистане могут продлиться еще два месяца, в течение которых талибы* в состоянии взять под свой контроль еще несколько провинций, но это не будет означать, что они станут полновластными хозяевами страны, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Активный боевой сезон будет еще месяца два продолжаться, и они могут взять под контроль несколько провинций. Если рассматривать ситуацию чисто с военной точки зрения - да, они могут. Но это не означает, что они становятся полновластными хозяевами Афганистана. Это только означает, что за все, за эгоизм властей расплачивается афганский народ. Потому что они страдают, а не те, кто сидят во дворцах", - сказал Кабулов.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан*", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана*" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210713/bezhentsy-1741035200.html
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доха
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обострение ситуации в афганистане, замир кабулов, доха, талибан, сша, россия, афганистан, в мире
09:23 14.07.2021 (обновлено: 13:07 14.07.2021)
 
В МИД оценили, сколько могут продлиться боевые действия в Афганистане

В МИД заявили, что активные боевые действия в Афганистане могут продлиться еще два месяца

© REUTERS / Mohammad IsmailАфганские солдаты охраняют ворота американской авиабазы Баграм в день вывода Американских войск из Афганистана
Афганские солдаты охраняют ворота американской авиабазы Баграм в день вывода Американских войск из Афганистана - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© REUTERS / Mohammad Ismail
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. По прогнозам РФ, активные боевые действия в Афганистане могут продлиться еще два месяца, в течение которых талибы* в состоянии взять под свой контроль еще несколько провинций, но это не будет означать, что они станут полновластными хозяевами страны, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Активный боевой сезон будет еще месяца два продолжаться, и они могут взять под контроль несколько провинций. Если рассматривать ситуацию чисто с военной точки зрения - да, они могут. Но это не означает, что они становятся полновластными хозяевами Афганистана. Это только означает, что за все, за эгоизм властей расплачивается афганский народ. Потому что они страдают, а не те, кто сидят во дворцах", - сказал Кабулов.
Афганский военный - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
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В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан*", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана*" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Читайте полный текст интервью >>>
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 18:19Инфографика
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
 
Обострение ситуации в АфганистанеЗамир КабуловДохаТалибанСШАРоссияАфганистанВ мире
 
 
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