09:23 14.07.2021 (обновлено: 13:07 14.07.2021)
В МИД оценили, сколько могут продлиться боевые действия в Афганистане
В МИД заявили, что активные боевые действия в Афганистане могут продлиться еще два месяца
© REUTERS / Mohammad IsmailАфганские солдаты охраняют ворота американской авиабазы Баграм в день вывода Американских войск из Афганистана
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. По прогнозам РФ, активные боевые действия в Афганистане могут продлиться еще два месяца, в течение которых талибы* в состоянии взять под свой контроль еще несколько провинций, но это не будет означать, что они станут полновластными хозяевами страны, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Активный боевой сезон будет еще месяца два продолжаться, и они могут взять под контроль несколько провинций. Если рассматривать ситуацию чисто с военной точки зрения - да, они могут. Но это не означает, что они становятся полновластными хозяевами Афганистана. Это только означает, что за все, за эгоизм властей расплачивается афганский народ. Потому что они страдают, а не те, кто сидят во дворцах", - сказал Кабулов.
13 июля, 10:18В ООН оценили ситуацию с беженцами из Афганистана
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан*", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана*" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Террористическая организация, запрещенная в России
13 июля, 18:19ИнфографикаАфганистан-2021: какие районы заняли талибы