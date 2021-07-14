https://ria.ru/20210714/afganistan-1741184195.html
В МИД рассказали, как можно было предотвратить эскалацию в Афганистане
В МИД рассказали, как можно было предотвратить эскалацию в Афганистане - РИА Новости, 14.07.2021
В МИД рассказали, как можно было предотвратить эскалацию в Афганистане
Нынешнюю эскалацию обстановки в Афганистане можно было предотвратить, если бы власти в Кабуле вступили в содержательные переговоры с талибами (движение... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T09:18
2021-07-14T09:18
2021-07-14T13:07
обострение ситуации в афганистане
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
афганистан
кабул (город)
в мире
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Нынешнюю эскалацию обстановки в Афганистане можно было предотвратить, если бы власти в Кабуле вступили в содержательные переговоры с талибами (движение "Талибан" запрещено в России) о будущем устройстве страны, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."То, что происходит сегодня, можно было бы в значительной степени предотвратить, если бы кабульское правительство еще в прошлом году согласилось на не только российские предложения, а на совместные предложения России, Китая, США, Пакистана о необходимости запускать процесс содержательных межафганских переговоров, ведущих к формированию нового, коалиционного переходного государственного руководства", - сказал Кабулов.Но, по словам российского высокопоставленного дипломата, "в Кабуле предпочли подождать, когда на выборах в США победит (Джо) Байден в надежде на то, что он изменит решение предыдущей администрации" о выводе войск из Афганистана."Не сложилось. В целом, момент был потерян. И это дало талибам повод сказать, что "да, вторая сторона не готова к переговорам", и они усилили силовое давление. В результате не Кабул, а талибы улучшили свои переговорные позиции, они берут под контроль все большую часть территории страны и могут разговаривать со своими противниками уже с позиции силы", - пояснил Кабулов.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещена в РоссииЧитайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20210712/zhirinovskiy-1741010245.html
афганистан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-07-14T09:18
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PT0M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение ситуации в афганистане, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), афганистан, кабул (город), в мире
09:18 14.07.2021 (обновлено: 13:07 14.07.2021)
В МИД рассказали, как можно было предотвратить эскалацию в Афганистане
Эскалацию в Афганистане можно было предотвратить переговорами с талибами, заявили в МИД
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости.
Нынешнюю эскалацию обстановки в Афганистане
можно было предотвратить, если бы власти в Кабуле
вступили в содержательные переговоры с талибами (движение "Талибан" запрещено в России) о будущем устройстве страны, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"То, что происходит сегодня, можно было бы в значительной степени предотвратить, если бы кабульское правительство еще в прошлом году согласилось на не только российские предложения, а на совместные предложения России, Китая, США, Пакистана о необходимости запускать процесс содержательных межафганских переговоров, ведущих к формированию нового, коалиционного переходного государственного руководства", - сказал Кабулов.
Но, по словам российского высокопоставленного дипломата, "в Кабуле предпочли подождать, когда на выборах в США победит (Джо) Байден в надежде на то, что он изменит решение предыдущей администрации" о выводе войск из Афганистана.
"Не сложилось. В целом, момент был потерян. И это дало талибам повод сказать, что "да, вторая сторона не готова к переговорам", и они усилили силовое давление. В результате не Кабул, а талибы улучшили свои переговорные позиции, они берут под контроль все большую часть территории страны и могут разговаривать со своими противниками уже с позиции силы", - пояснил Кабулов.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Террористическая организация, запрещена в России