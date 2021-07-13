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Во Франции отреагировали на заявление Захаровой о вакцинах

Во Франции отреагировали на заявление Захаровой о вакцинах - РИА Новости, 13.07.2021

Во Франции отреагировали на заявление Захаровой о вакцинах

Во французском МИД не согласились с представителем российского внешнеполитического ведомства Марией Захаровой, которая осудила Францию за "дискриминационные... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T18:07

2021-07-13T18:07

2021-07-13T18:07

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

мария захарова

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ПАРИЖ, 13 июл - РИА Новости. Во французском МИД не согласились с представителем российского внешнеполитического ведомства Марией Захаровой, которая осудила Францию за "дискриминационные высказывания" по российской вакцине.Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон выразил сожаление, что Греция допускает туристов, привитых российскими и китайскими вакцинами."Мы не осуждаем Грецию, но предпочитаем, чтобы в Европе были признаны лишь те четыре вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА)", — приводит Захарова слова представителя французского МИД в своем Telegram-канале.Захарова, реагируя на эти заявления, заявила, что Россия осуждает "дискриминационные высказывания" госсекретаря МИД Франции. По ее словам, подобные высказывания возрождают в Европе "дух неонацистской сегрегации"."Заявления, на которые вы ссылаетесь, неприемлемы и не заслуживают дальнейших комментариев", - сказал представитель французского МИД на брифинге во вторник, комментируя слова Захаровой."Актуальная европейская структура основана на признании вакцин, одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам. На данный момент их четыре. Это вопрос научного порядка", - добавил представитель ведомства.Ранее лидер французской партии "Непокорившаяся Франция", бывший кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон заявил в интервью французскому телеканалу BFM TV, что Парижу известно об эффективности "Спутник V" с ноября прошлого года, когда в Москве побывала французская миссия, однако власти Франции отказались от поставок вакцины по идеологическим причинам.Также ранее лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен высказывала мнение о том, что Франция не должна ждать одобрения со стороны Евросоюза для того, чтобы использовать российскую вакцину против COVID-19, и предложила провести сертификацию препарата на национальном уровне.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, мария захарова, жан-люк меланшон, telegram (приложение), марин ле пен, евросоюз, мид франции‎, франция, греция, в мире