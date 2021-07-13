Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210713/zakharova-1741132923.html
Во Франции отреагировали на заявление Захаровой о вакцинах
Во Франции отреагировали на заявление Захаровой о вакцинах - РИА Новости, 13.07.2021
Во Франции отреагировали на заявление Захаровой о вакцинах
Во французском МИД не согласились с представителем российского внешнеполитического ведомства Марией Захаровой, которая осудила Францию за "дискриминационные... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T18:07
2021-07-13T18:07
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
мария захарова
жан-люк меланшон
telegram (приложение)
марин ле пен
евросоюз
мид франции‎
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156309/17/1563091780_0:82:1574:967_1920x0_80_0_0_4085a01ad0b862d159cddfefc7a3b1de.jpg
ПАРИЖ, 13 июл - РИА Новости. Во французском МИД не согласились с представителем российского внешнеполитического ведомства Марией Захаровой, которая осудила Францию за "дискриминационные высказывания" по российской вакцине.Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон выразил сожаление, что Греция допускает туристов, привитых российскими и китайскими вакцинами."Мы не осуждаем Грецию, но предпочитаем, чтобы в Европе были признаны лишь те четыре вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА)", — приводит Захарова слова представителя французского МИД в своем Telegram-канале.Захарова, реагируя на эти заявления, заявила, что Россия осуждает "дискриминационные высказывания" госсекретаря МИД Франции. По ее словам, подобные высказывания возрождают в Европе "дух неонацистской сегрегации"."Заявления, на которые вы ссылаетесь, неприемлемы и не заслуживают дальнейших комментариев", - сказал представитель французского МИД на брифинге во вторник, комментируя слова Захаровой."Актуальная европейская структура основана на признании вакцин, одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам. На данный момент их четыре. Это вопрос научного порядка", - добавил представитель ведомства.Ранее лидер французской партии "Непокорившаяся Франция", бывший кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон заявил в интервью французскому телеканалу BFM TV, что Парижу известно об эффективности "Спутник V" с ноября прошлого года, когда в Москве побывала французская миссия, однако власти Франции отказались от поставок вакцины по идеологическим причинам.Также ранее лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен высказывала мнение о том, что Франция не должна ждать одобрения со стороны Евросоюза для того, чтобы использовать российскую вакцину против COVID-19, и предложила провести сертификацию препарата на национальном уровне.
россия
франция
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156309/17/1563091780_87:0:1486:1049_1920x0_80_0_0_4946fbadf6918ff89a36a78b993c0cb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, мария захарова, жан-люк меланшон, telegram (приложение), марин ле пен, евросоюз, мид франции‎, франция, греция, в мире
Во Франции отреагировали на заявление Захаровой о вакцинах
18:07 13.07.2021
 
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /

Во французском МИД не согласились с заявлением Захаровой о дискриминации российских вакцин

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 13 июл - РИА Новости. Во французском МИД не согласились с представителем российского внешнеполитического ведомства Марией Захаровой, которая осудила Францию за "дискриминационные высказывания" по российской вакцине.
Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон выразил сожаление, что Греция допускает туристов, привитых российскими и китайскими вакцинами.
"Мы не осуждаем Грецию, но предпочитаем, чтобы в Европе были признаны лишь те четыре вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА)", — приводит Захарова слова представителя французского МИД в своем Telegram-канале.
Захарова, реагируя на эти заявления, заявила, что Россия осуждает "дискриминационные высказывания" госсекретаря МИД Франции. По ее словам, подобные высказывания возрождают в Европе "дух неонацистской сегрегации".
"Заявления, на которые вы ссылаетесь, неприемлемы и не заслуживают дальнейших комментариев", - сказал представитель французского МИД на брифинге во вторник, комментируя слова Захаровой.
"Актуальная европейская структура основана на признании вакцин, одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам. На данный момент их четыре. Это вопрос научного порядка", - добавил представитель ведомства.
Ранее лидер французской партии "Непокорившаяся Франция", бывший кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон заявил в интервью французскому телеканалу BFM TV, что Парижу известно об эффективности "Спутник V" с ноября прошлого года, когда в Москве побывала французская миссия, однако власти Франции отказались от поставок вакцины по идеологическим причинам.
Также ранее лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен высказывала мнение о том, что Франция не должна ждать одобрения со стороны Евросоюза для того, чтобы использовать российскую вакцину против COVID-19, и предложила провести сертификацию препарата на национальном уровне.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияМария ЗахароваЖан-Люк МеланшонTelegram (приложение)Марин Ле ПенЕвросоюзМИД Франции‎ФранцияГрецияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Церковь, ЛГБТ и НАТО. Западное перепутье Грузии
07:53В Забайкалье пострадавшие от июньских паводков начали получать выплаты
07:50На востоке Камчатки произошли еще два землетрясения
07:49В ФРГ заявили о прогрессе в переговорах по "Северному потоку — 2 " с США
07:43СМИ: сотрудники охраны убитого президента Гаити не явились на допрос
07:38У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4
07:26В Туве потребовали закрыть сайт, продающий справки об отсутствии COVID-19
07:22Вышел трейлер нового проекта Pixar о девочке, превратившейся в панду
07:15Названа дата начала выплат на детей школьного возраста
07:06В МИД объяснили, почему Москва ведет контакты с талибами
07:00Жительница Приморья спасла трехлетнего мальчика из-под колес поезда
07:00Ученые впервые измерили электрическое поле Солнца
06:31Китайские корабли вошли в воды Японии около спорных островов
06:26Число жертв обрушения отеля на востоке Китая выросло до 17 человек
06:15Россия участвует в постройке погранзаставы в Таджикистане
06:02Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19
05:19В Венесуэле заявили о связи убийства главы Гаити и покушения на Мадуро
05:12Названы продукты, которые опасно есть в жару
05:10В МИД прокомментировали информацию о россиянах в афганских тюрьмах
05:03При взрыве катера в Хабаровском крае погиб госинспектор
Лента новостейМолния