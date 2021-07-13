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Туризм
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Власти Геленджика вывезли гостей отеля, где взорвался газ, и расселяют их
Власти Геленджика вывезли гостей отеля, где взорвался газ, и расселяют их - РИА Новости, 13.07.2021
Власти Геленджика вывезли гостей отеля, где взорвался газ, и расселяют их
Власти Геленджика вывезли гостей отеля, где в результате взрыва газа один человек погиб и пятеро пострадали, и занялись их расселением, сообщил глава... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T14:20
2021-07-13T14:20
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КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Власти Геленджика вывезли гостей отеля, где в результате взрыва газа один человек погиб и пятеро пострадали, и занялись их расселением, сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов.Взрыв газа произошел утром во вторник в частной гостинице. По предварительным данным, обрушились перекрытия и внешняя стена здания. В результате происшествия погиб один человек, пятеро пострадали, двое из них находятся в тяжёлом состоянии, трое – в состоянии средней степени тяжести. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На место происшествия выехало руководство городской и краевой прокуратур, а также регионального главка МЧС, надзорное ведомство начало свою проверку."Автобусами вывезли гостей отеля в единый пункт дислокации. В школе организовали временный пункт пребывания. Отправили людям обед. Будем расселять", – сообщил Богодистов в Telegram-канале.Он также уточнил, что на помощь геленджикским врачам, которые сейчас занимаются пострадавшими, прибыли краевые специалисты – комбустиолог (специалист по ожогам) и реаниматолог.
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туризм, туристы, новости - туризм, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), геленджик, краснодарский край
Власти Геленджика вывезли гостей отеля, где взорвался газ, и расселяют их
14:20 13.07.2021
 
© РИА Новости / Прокуратура Краснодарского края / Перейти в фотобанкВзрыв газа в гостинице в Геленджике
Взрыв газа в гостинице в Геленджике - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Прокуратура Краснодарского края
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Власти Геленджика вывезли гостей отеля, где взорвался газ, и занялись их расселением

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Власти Геленджика вывезли гостей отеля, где в результате взрыва газа один человек погиб и пятеро пострадали, и занялись их расселением, сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов.
Взрыв газа произошел утром во вторник в частной гостинице. По предварительным данным, обрушились перекрытия и внешняя стена здания. В результате происшествия погиб один человек, пятеро пострадали, двое из них находятся в тяжёлом состоянии, трое – в состоянии средней степени тяжести. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На место происшествия выехало руководство городской и краевой прокуратур, а также регионального главка МЧС, надзорное ведомство начало свою проверку.
"Автобусами вывезли гостей отеля в единый пункт дислокации. В школе организовали временный пункт пребывания. Отправили людям обед. Будем расселять", – сообщил Богодистов в Telegram-канале.
Он также уточнил, что на помощь геленджикским врачам, которые сейчас занимаются пострадавшими, прибыли краевые специалисты – комбустиолог (специалист по ожогам) и реаниматолог.
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