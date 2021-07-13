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Появились первые видео с места взрыва в гостинице в Геленджике

Появились первые видео с места взрыва в гостинице в Геленджике - РИА Новости, 13.07.2021

Появились первые видео с места взрыва в гостинице в Геленджике

Очевидцы опубликовали видео с места взрыва газа в гостинице в Геленджике. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T09:07

2021-07-13T09:07

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туризм

новости - туризм

геленджик

краснодарский край

происшествия

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Очевидцы опубликовали видео с места взрыва газа в гостинице в Геленджике.На кадрах виден столб дыма и бегущие люди.Как сообщили в экстренных службах Краснодарского края, в результате инцидента один человек погиб, еще четверо пострадали.Позднее стало известно, что из-под завалов удалось вытащить человека.

геленджик

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Взрыв в гостинице в Геленджике. Кадры очевидцев В одном из отелей Геленджика взорвался газ. По предварительным данным, пострадали четверо, один из них погиб. 2021-07-13T09:07 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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