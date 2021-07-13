https://ria.ru/20210713/vzryv-1741026170.html
Появились первые видео с места взрыва в гостинице в Геленджике
Появились первые видео с места взрыва в гостинице в Геленджике - РИА Новости, 13.07.2021
Появились первые видео с места взрыва в гостинице в Геленджике
Очевидцы опубликовали видео с места взрыва газа в гостинице в Геленджике. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T09:07
2021-07-13T09:07
2021-07-13T09:36
туризм
новости - туризм
геленджик
краснодарский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741028532_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_946771a780e2043d31422e7d737242bf.jpg
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Очевидцы опубликовали видео с места взрыва газа в гостинице в Геленджике.На кадрах виден столб дыма и бегущие люди.Как сообщили в экстренных службах Краснодарского края, в результате инцидента один человек погиб, еще четверо пострадали.Позднее стало известно, что из-под завалов удалось вытащить человека.
геленджик
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741028532_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_b298a9c5a936c04cc15e7d254a2ed9b2.jpg
Взрыв в гостинице в Геленджике. Кадры очевидцев
В одном из отелей Геленджика взорвался газ. По предварительным данным, пострадали четверо, один из них погиб.
2021-07-13T09:07
true
PT0M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, туризм, новости - туризм, геленджик, краснодарский край, происшествия