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Появились первые видео с места взрыва в гостинице в Геленджике
Появились первые видео с места взрыва в гостинице в Геленджике - РИА Новости, 13.07.2021
Появились первые видео с места взрыва в гостинице в Геленджике
Очевидцы опубликовали видео с места взрыва газа в гостинице в Геленджике. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T09:07
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туризм
новости - туризм
геленджик
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Очевидцы опубликовали видео с места взрыва газа в гостинице в Геленджике.На кадрах виден столб дыма и бегущие люди.Как сообщили в экстренных службах Краснодарского края, в результате инцидента один человек погиб, еще четверо пострадали.Позднее стало известно, что из-под завалов удалось вытащить человека.
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Взрыв в гостинице в Геленджике. Кадры очевидцев
В одном из отелей Геленджика взорвался газ. По предварительным данным, пострадали четверо, один из них погиб.
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видео, туризм, новости - туризм, геленджик, краснодарский край, происшествия
Появились первые видео с места взрыва в гостинице в Геленджике
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Очевидцы опубликовали видео с места взрыва газа в гостинице в Геленджике.
2021-07-13T09:07
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Появились первые видео с места взрыва в гостинице в Геленджике

09:07 13.07.2021 (обновлено: 09:36 13.07.2021)
 
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Очевидцы опубликовали видео с места взрыва газа в гостинице в Геленджике.
На кадрах виден столб дыма и бегущие люди.
Как сообщили в экстренных службах Краснодарского края, в результате инцидента один человек погиб, еще четверо пострадали.
Позднее стало известно, что из-под завалов удалось вытащить человека.
 
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