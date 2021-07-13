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В Приморье при взрыве в квартире пострадал один человек
В Приморье при взрыве в квартире пострадал один человек - РИА Новости, 13.07.2021
В Приморье при взрыве в квартире пострадал один человек
Взрыв произошел в квартире жилого дома в городе Фокино Приморского края, один человек пострадал, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T05:04
2021-07-13T05:04
2021-07-13T05:04
приморский край
фокино
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Взрыв произошел в квартире жилого дома в городе Фокино Приморского края, один человек пострадал, сообщает прокуратура региона.В соцсетях опубликованы фото с места происшествия. На них видно, что взрывом выбило дверь квартиры, разбиты стекла в окнах подъезда.На место происшествия выезжал прокурор Фокино Алексей Кормилицын. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.В прокуратуре края РИА Новости уточнили, что пока специалисты на месте выясняют, что именно взорвалось.
https://ria.ru/20210702/delo-1739538702.html
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приморский край, фокино, происшествия
В Приморье при взрыве в квартире пострадал один человек
В Приморье при взрыве в квартире жилого дома пострадал один человек