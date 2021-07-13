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Антонов назвал цель стратегического диалога с США
Антонов назвал цель стратегического диалога с США - РИА Новости, 13.07.2021
Антонов назвал цель стратегического диалога с США
Целью диалога по стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном должна стать выработка нового "уравнения безопасности", которое включит в себя все... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T03:04
2021-07-13T03:04
россия
анатолий антонов
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Целью диалога по стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном должна стать выработка нового "уравнения безопасности", которое включит в себя все вооружения - наступательные и оборонительные, в ядерном и неядерном оснащении, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.Антонов выступил перед русскоговорящими студентами Мидлберийском Институте, текст его выступления публикует российская дипмиссия на своей странице в Facebook.По его словам, "речь идет о противоракетной обороне, обеспечении предсказуемости и сдержанности в ракетной сфере в условиях прекращения действия ДРСМД, предупреждении гонки вооружений в космосе, дестабилизирующих военных технологиях, реагировании на чреватые ядерной эскалацией кризисные ситуации".
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россия, анатолий антонов, сша, в мире
Антонов назвал цель стратегического диалога с США
03:04 13.07.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посол Антонов заявил о необходимости выработки "уравнения безопасности" между Россией и США

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Целью диалога по стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном должна стать выработка нового "уравнения безопасности", которое включит в себя все вооружения - наступательные и оборонительные, в ядерном и неядерном оснащении, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Антонов выступил перед русскоговорящими студентами Мидлберийском Институте, текст его выступления публикует российская дипмиссия на своей странице в Facebook.
"Исходим из того, что целью стратдиалога должна стать выработка нового "уравнения безопасности" с учетом всех значимых факторов. Такое "уравнение" должно охватывать все наступательные и оборонительные вооружения в ядерном и неядерном оснащении, способные решать стратегические задачи", - заявил Антонов.
По его словам, "речь идет о противоракетной обороне, обеспечении предсказуемости и сдержанности в ракетной сфере в условиях прекращения действия ДРСМД, предупреждении гонки вооружений в космосе, дестабилизирующих военных технологиях, реагировании на чреватые ядерной эскалацией кризисные ситуации".
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 21:29Саммит Путина и Байдена
Россия и США работают над соглашением в области контроля над вооружениями
 
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