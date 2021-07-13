https://ria.ru/20210713/vooruzheniya-1741015664.html

Антонов назвал цель стратегического диалога с США

Антонов назвал цель стратегического диалога с США - РИА Новости, 13.07.2021

Антонов назвал цель стратегического диалога с США

Целью диалога по стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном должна стать выработка нового "уравнения безопасности", которое включит в себя все... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T03:04

2021-07-13T03:04

2021-07-13T03:04

россия

анатолий антонов

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602785217_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_f2b24bf23929a0f6303066ca4c55c496.jpg

ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Целью диалога по стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном должна стать выработка нового "уравнения безопасности", которое включит в себя все вооружения - наступательные и оборонительные, в ядерном и неядерном оснащении, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.Антонов выступил перед русскоговорящими студентами Мидлберийском Институте, текст его выступления публикует российская дипмиссия на своей странице в Facebook.По его словам, "речь идет о противоракетной обороне, обеспечении предсказуемости и сдержанности в ракетной сфере в условиях прекращения действия ДРСМД, предупреждении гонки вооружений в космосе, дестабилизирующих военных технологиях, реагировании на чреватые ядерной эскалацией кризисные ситуации".

https://ria.ru/20210616/soglashenie-1737316015.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анатолий антонов, сша, в мире