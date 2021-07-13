Антонов назвал цель стратегического диалога с США
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве
Посол Антонов заявил о необходимости выработки "уравнения безопасности" между Россией и США
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Целью диалога по стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном должна стать выработка нового "уравнения безопасности", которое включит в себя все вооружения - наступательные и оборонительные, в ядерном и неядерном оснащении, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Антонов выступил перед русскоговорящими студентами Мидлберийском Институте, текст его выступления публикует российская дипмиссия на своей странице в Facebook.
"Исходим из того, что целью стратдиалога должна стать выработка нового "уравнения безопасности" с учетом всех значимых факторов. Такое "уравнение" должно охватывать все наступательные и оборонительные вооружения в ядерном и неядерном оснащении, способные решать стратегические задачи", - заявил Антонов.
По его словам, "речь идет о противоракетной обороне, обеспечении предсказуемости и сдержанности в ракетной сфере в условиях прекращения действия ДРСМД, предупреждении гонки вооружений в космосе, дестабилизирующих военных технологиях, реагировании на чреватые ядерной эскалацией кризисные ситуации".