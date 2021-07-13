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Биография Дианы Вишневой

Биография Дианы Вишневой - РИА Новости, 13.07.2021

Биография Дианы Вишневой

Российская балерина, прима-балерина Мариинского театра Диана Викторовна Вишнева родилась 13 июля 1976 года в Ленинграде (Санкт-Петербурге) в семье... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T05:13

2021-07-13T05:13

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Российская балерина, прима-балерина Мариинского театра Диана Викторовна Вишнева родилась 13 июля 1976 года в Ленинграде (Санкт-Петербурге) в семье инженеров-химиков.В шестилетнем возрасте начала заниматься в хореографическом кружке во Дворце пионеров, а в 1987 году поступила в Академию русского балета имени А.Я. Вагановой. Ее первым педагогом была Людмила Бельская, в выпускном классе – Людмила Ковалева. Во время учебы в 1994 году Вишнева завоевала золотую медаль на международном конкурсе артистов балета в Лозанне (Швейцария). Последний год обучения в академии она совмещала со стажировкой в Мариинском театре. В 1995 году Диана Вишнева была принята в труппу Мариинского театра, с 1996 года – солистка Мариинского театра. В 1996 году Диана Вишнева дебютировала в Большом театре России в партии Китри в балете "Дон Кихот" Людвига Минкуса. Выступала на его сцене в ведущих партиях в "Лебедином озере" Петра Чайковского, "Жизели" Адольфа Адана, "Утраченных иллюзиях" Леонида Десятникова.Диана Вишнева на протяжении всего творческого пути совмещает классический репертуар и современный, стремясь расширить рамки своего репертуара: "Жизель" Адольфа Адана, "Дон Кихот" Людвига Минкуса, "Щелкунчик" и "Спящая красавица" Петра Чайковского, "Раймонда" Александра Глазунова; балеты Джорджа Баланчина ("Симфония до мажор" на музыку Жоржа Бизе; "Рубины" на музыку Игоря Стравинского), Джерома Роббинса ("В ночи" на музыку Фридерика Шопена), Леонида Лавровского ("Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева), Ролана Пети ("Кармен" на музыку Бизе); Кеннета Макмиллана ("Манон" на музыку Жюля Массне); Джона Ноймайера ("Звуки пустых страниц" на музыку Альфреда Шнитке, "Теперь и тогда" на музыку Мориса Равеля, "Весна и осень" на музыку Антонина Дворжака); Алексея Ратманского ("Поэма экстаза" на музыку Александра Скрябина, "Золушка" Сергея Прокофьева, "Анна Каренина" Родиона Щедрина); Анжелена Прельжокажа ("Парк" на музыку Вольфганга Моцарта); Уильяма Форсайта ("Там, где висят золотые вишни" на музыку Тома Виллемса и Лесли Штук, Steptext на музыку Иоганна Баха); Ханса ван Манена ("Старик и я" на музыку Джей Джей Кейла, Игоря Стравинского и Вольфганга Моцарта, Live на музыку Ференца Листа) и др. В репертуаре Вишневой три сольные программы современной хореографии. В феврале 2009 года в содружестве с Ardani Artists Management и Orange County Performing Arts Center она представила программу "Красота в движении" ("Лунный Пьеро" Алексея Ратманского, "Повороты любви" Дуайта Родена, F.L.O.W. Мозеса Пендлтона). В октябре 2011 года балерина представила проект "Диана Вишнева: Диалоги". В 2013 году состоялась премьера проекта "Диана Вишнева: Грани", в программу которого вошли балет Жана-Кристофа Майо "Переключение" и "Женщина в комнате" Каролин Карлсон.Международная карьера Дианы Вишневой как приглашенной солистки началась в 2001 году с выступления в труппе Баварского балета в балете "Манон" и в Ла Скала с балетом "Спящая красавица". В 2002 году Диана Вишнева в качестве приглашенной солистки начала сотрудничество с театром Staatsoper (Берлин), где исполняла главные партии в балетах "Жизель", "Баядерка", "Лебединое озеро" (версия Патриса Барта), "Кольцо вокруг кольца" Мориса Бежара, "Манон" и "Спящая красавица".В 2005-2017 годах балерина являлась приглашенной солисткой Американского театра балета (танцевала в балетах "Лебединое озеро", "Жизель", "Ромео и Джульетта", Ballet Imperial, The Dream и др.). В Американском театре балета Диана Вишнева исполнила главные партии в балетах "Сильвия" и Thaïs Pas de deux (хореография Фредерика Аштона), "На Днепре" (хореография Алексея Ратманского), "Дама с камелиями" (хореография Джона Ноймайера) и "Онегин" (хореография Джона Кранко). В 2010 году по инициативе балерины был учрежден Фонд содействия развитию балетного искусства Дианы Вишневой.С 2013 года проводится фестиваль "Context. Диана Вишнева" – международная площадка для молодых хореографов и танцоров.В 2017 году в Санкт-Петербурге открылась студия танца Дианы Вишневой Studio Context. В марте 2021 года в Москве состоялась премьера фильма "Слепок" – совместного кросс-медийного проекта Дианы Вишневой, фестиваля Context. Diana Vishneva, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Aksenov Family Foundation и режиссера Андрея Сильвестрова.В мае 2021 года Диана Вишнева дебютировала на драматической сцене. В Театре Наций в спектакле Максима Диденко "Левша" по мотивам повести Николая Лескова она исполнила роль Блохи. Диана Вишнева также занимается преподавательской деятельностью. Она доцент кафедры режиссуры балета в Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.Творчество Дианы Вишневой было отмечено многими наградами и премиями. В 2007 году ей было присвоено звание народной артистки РФ.Балерина является лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2000 года. Вишнева награждена премиями "Божественная" (1995), Benois de la Danse (1996), "Золотой софит" (1996, 2011), "Балтика" (1998), "Золотая маска" (2001, 2009, 2013), "Танцовщица года – 2002" (Dancer of Europe), а также премией журнала "Балет" (2003), Dance Magazine (2017).Диана Вишнева замужем за Константином Селиневичем, который является продюсером балерины. В 2018 году у пары родился сын. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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россия, большой театр, диана вишнева, москва, справки