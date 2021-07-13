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https://ria.ru/20210713/vaktsinatsiya-1741165054.html
В Костромской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей
В Костромской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей - РИА Новости, 13.07.2021
В Костромской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей
Главный санитарный врач по Костромской области подписал постановление о введении обязательной вакцинации определенных категорий населения региона, сообщила... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T23:16
2021-07-13T23:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
костромская область
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РЯЗАНЬ, 13 июл - РИА Новости. Главный санитарный врач по Костромской области подписал постановление о введении обязательной вакцинации определенных категорий населения региона, сообщила администрация области."Главный санитарный врач ввёл обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных категорий граждан", - говорится в сообщении на странице региона в социальной сети "ВКонтакте".Уточняется, что вакцинация первым компонентом должна быть проведена до 15 августа, вторым - до 15 сентября. Под обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции подпадают работники медицинских и образовательных организаций, социальной защиты населения, торговли, общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций. Обязательной вакцинации также подлежат сотрудники почты, предприятий общественного транспорта, многофункциональных центров, ЖКХ, культурно-досуговых организаций, государственные гражданские и муниципальные служащие."К середине сентября должны быть вакцинированы не менее 60 процентов сотрудников организаций", - отмечается в сообщении.В постановлении главного санитарного врача по Костромской области, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора, указано, что обстановка по COVID-19 в области остается крайне напряженной. За период с 5 по 11 июля зарегистрировано 847 инфицированных, "это наибольшее количество за неделю в текущем году и выше уровня предыдущей недели на 14%".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), костромская область
В Костромской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей
23:16 13.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСусанинская площадь в Костроме
Сусанинская площадь в Костроме - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В Костромской области ввели обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан

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РЯЗАНЬ, 13 июл - РИА Новости. Главный санитарный врач по Костромской области подписал постановление о введении обязательной вакцинации определенных категорий населения региона, сообщила администрация области.
"Главный санитарный врач ввёл обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных категорий граждан", - говорится в сообщении на странице региона в социальной сети "ВКонтакте".
Уточняется, что вакцинация первым компонентом должна быть проведена до 15 августа, вторым - до 15 сентября. Под обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции подпадают работники медицинских и образовательных организаций, социальной защиты населения, торговли, общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций. Обязательной вакцинации также подлежат сотрудники почты, предприятий общественного транспорта, многофункциональных центров, ЖКХ, культурно-досуговых организаций, государственные гражданские и муниципальные служащие.
"К середине сентября должны быть вакцинированы не менее 60 процентов сотрудников организаций", - отмечается в сообщении.
В постановлении главного санитарного врача по Костромской области, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора, указано, что обстановка по COVID-19 в области остается крайне напряженной. За период с 5 по 11 июля зарегистрировано 847 инфицированных, "это наибольшее количество за неделю в текущем году и выше уровня предыдущей недели на 14%".
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Костромская область
 
 
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