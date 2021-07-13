https://ria.ru/20210713/vaktsinatsiya-1741158169.html
В Ярославской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей
В Ярославской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей - РИА Новости, 13.07.2021
В Ярославской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей
Постановлением главного санитарного врача Ярославской области в регионе введена обязательная вакцинация для определенных групп населения, сообщило правительство РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T21:35
2021-07-13T21:35
2021-07-13T22:15
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РЯЗАНЬ, 13 июл - РИА Новости. Постановлением главного санитарного врача Ярославской области в регионе введена обязательная вакцинация для определенных групп населения, сообщило правительство области в своем Telegram-канале."Сегодня опубликовано и вступило в силу постановление главного санитарного врача области Александра Звягина "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям". Оно предписывает обеспечить вакцинацию от коронавирусной инфекции декретированных групп населения", - говорится в сообщении.До 4 августа прививку первым компонентом вакцины должны сделать 60% от общей численности работников ряда направлений. В их числе сотрудники торговли, салонов красоты, бань, физкультурно- оздоровительных комплексов, предприятий бытовых услуг, заведений общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций и организаций, оказывающих услуги почтовой связи, МФЦ, транспорта, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания населения, ЖКХ и энергетики, музеев, кинотеатров, театров, концертных и выставочных залов, библиотек, организаций отдыха детей, предприятий, проводящих физкультурные и спортивные, досуговых, зрелищные, развлекательные мероприятия. Также обязательную вакцинацию предписано пройти государственным и муниципальным служащим, работникам органов власти и подведомственных им учреждений.Вакцинацию данных категорий граждан следует завершить в срок до 31 августа. Постановление не распространяется на лиц, которые имеют противопоказания к прививке.Уточняется, что решение принято "в связи с ухудшением ситуации по коронавирусной инфекции" в регионе.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, ярославская область
В Ярославской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей
21:35 13.07.2021 (обновлено: 22:15 13.07.2021)
В Ярославской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан
РЯЗАНЬ, 13 июл - РИА Новости.
Постановлением главного санитарного врача Ярославской области
в регионе введена обязательная вакцинация для определенных групп населения, сообщило правительство области в своем Telegram-канале
.
"Сегодня опубликовано и вступило в силу постановление главного санитарного врача области Александра Звягина "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям". Оно предписывает обеспечить вакцинацию от коронавирусной инфекции декретированных групп населения", - говорится в сообщении.
До 4 августа прививку первым компонентом вакцины должны сделать 60% от общей численности работников ряда направлений. В их числе сотрудники торговли, салонов красоты, бань, физкультурно- оздоровительных комплексов, предприятий бытовых услуг, заведений общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций и организаций, оказывающих услуги почтовой связи, МФЦ, транспорта, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания населения, ЖКХ и энергетики, музеев, кинотеатров, театров, концертных и выставочных залов, библиотек, организаций отдыха детей, предприятий, проводящих физкультурные и спортивные, досуговых, зрелищные, развлекательные мероприятия. Также обязательную вакцинацию предписано пройти государственным и муниципальным служащим, работникам органов власти и подведомственных им учреждений.
Вакцинацию данных категорий граждан следует завершить в срок до 31 августа. Постановление не распространяется на лиц, которые имеют противопоказания к прививке.
Уточняется, что решение принято "в связи с ухудшением ситуации по коронавирусной инфекции" в регионе.