https://ria.ru/20210713/vaktsinatsiya-1741145195.html

В Таллине женщину по ошибке вакцинировали от COVID-19

В Таллине женщину по ошибке вакцинировали от COVID-19 - РИА Новости, 13.07.2021

В Таллине женщину по ошибке вакцинировали от COVID-19

Жительницу Таллина Катарийну-Йетте Сыэрде по ошибке в третий раз привили против коронавируса, сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T19:12

2021-07-13T19:12

2021-07-13T19:26

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ХЕЛЬСИНКИ, 13 июл — РИА Новости. Жительницу Таллина Катарийну-Йетте Сыэрде по ошибке в третий раз привили против коронавируса, сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR.Так, женщина, которой ранее уже поставили две прививки против коронавирусной инфекции, обратилась в частную клинику Confido, чтобы сделать прививку от клещевого энцефалита. Вскоре ей позвонили и спросили, получала ли она ранее вакцину от COVID-19.Врач заверил женщину, что теоретически третья доза вакцины никак не должна на нее повлиять. В свою очередь Сыэрде отметила, что чувствует себя нормально."Возможно, было легкое головокружение, но ничего страшного", — добавила она.Член правления Confido Кади Ламбот сказала ERR, что случившееся было ошибкой медсестры, которая сделала инъекцию. Сотрудница клиники сама заметила свою оплошность, после чего с пациенткой связались. "Конечно, мы несем ответственность за свои действия", — сказала Ламбот, добавив, что Confido готова предложить женщине лечение в случае необходимости.По мнению руководителя научного совета, консультирующего правительство по поводу коронавируса, профессора Ирьи Лутсар, с человеком, получившим третью дозу, не должно произойти ничего страшного."С очень большой долей вероятности ничего не произойдет, но это не должно быть правилом", — заключила она.

https://ria.ru/20210402/barnaul-1603912142.html

https://ria.ru/20210712/kovid-1740977404.html

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, эстония, таллин, вакцинация, в мире