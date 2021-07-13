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Распространение коронавируса
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В Таллине женщину по ошибке вакцинировали от COVID-19
В Таллине женщину по ошибке вакцинировали от COVID-19 - РИА Новости, 13.07.2021
В Таллине женщину по ошибке вакцинировали от COVID-19
Жительницу Таллина Катарийну-Йетте Сыэрде по ошибке в третий раз привили против коронавируса, сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T19:12
2021-07-13T19:26
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коронавирус covid-19
здоровье - общество
эстония
таллин
вакцинация
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 июл — РИА Новости. Жительницу Таллина Катарийну-Йетте Сыэрде по ошибке в третий раз привили против коронавируса, сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR.Так, женщина, которой ранее уже поставили две прививки против коронавирусной инфекции, обратилась в частную клинику Confido, чтобы сделать прививку от клещевого энцефалита. Вскоре ей позвонили и спросили, получала ли она ранее вакцину от COVID-19.Врач заверил женщину, что теоретически третья доза вакцины никак не должна на нее повлиять. В свою очередь Сыэрде отметила, что чувствует себя нормально."Возможно, было легкое головокружение, но ничего страшного", — добавила она.Член правления Confido Кади Ламбот сказала ERR, что случившееся было ошибкой медсестры, которая сделала инъекцию. Сотрудница клиники сама заметила свою оплошность, после чего с пациенткой связались. "Конечно, мы несем ответственность за свои действия", — сказала Ламбот, добавив, что Confido готова предложить женщине лечение в случае необходимости.По мнению руководителя научного совета, консультирующего правительство по поводу коронавируса, профессора Ирьи Лутсар, с человеком, получившим третью дозу, не должно произойти ничего страшного."С очень большой долей вероятности ничего не произойдет, но это не должно быть правилом", — заключила она.
https://ria.ru/20210402/barnaul-1603912142.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, эстония, таллин, вакцинация, в мире
В Таллине женщину по ошибке вакцинировали от COVID-19
19:12 13.07.2021 (обновлено: 19:26 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Медицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
 Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Таллине женщину вакцинировали от COVID-19 вместо прививки от клещевого энцефалита

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ХЕЛЬСИНКИ, 13 июл — РИА Новости. Жительницу Таллина Катарийну-Йетте Сыэрде по ошибке в третий раз привили против коронавируса, сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR.
Так, женщина, которой ранее уже поставили две прививки против коронавирусной инфекции, обратилась в частную клинику Confido, чтобы сделать прививку от клещевого энцефалита.
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Вскоре ей позвонили и спросили, получала ли она ранее вакцину от COVID-19.
"Я ответила утвердительно, после чего меня спросили, почему я сейчас вакцинировалась вакциной Janssen. Я ответила, что приходила делать прививку от клещевого энцефалита, а не против COVID, после чего они быстро попросили меня вернуться", — сказала ERR Сыэрде.
Врач заверил женщину, что теоретически третья доза вакцины никак не должна на нее повлиять. В свою очередь Сыэрде отметила, что чувствует себя нормально.
"Возможно, было легкое головокружение, но ничего страшного", — добавила она.
Член правления Confido Кади Ламбот сказала ERR, что случившееся было ошибкой медсестры, которая сделала инъекцию. Сотрудница клиники сама заметила свою оплошность, после чего с пациенткой связались.
"Конечно, мы несем ответственность за свои действия", — сказала Ламбот, добавив, что Confido готова предложить женщине лечение в случае необходимости.
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По мнению руководителя научного совета, консультирующего правительство по поводу коронавируса, профессора Ирьи Лутсар, с человеком, получившим третью дозу, не должно произойти ничего страшного.
"С очень большой долей вероятности ничего не произойдет, но это не должно быть правилом", — заключила она.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЭстонияТаллинВакцинацияВ мире
 
 
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