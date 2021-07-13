https://ria.ru/20210713/vaktsinatsiya-1741123067.html

В Адыгее ввели обязательную вакцинацию для сотрудников общепита

В Адыгее ввели обязательную вакцинацию для сотрудников общепита - РИА Новости, 13.07.2021

В Адыгее ввели обязательную вакцинацию для сотрудников общепита

Сотрудники предприятий общепита в Адыгее с 19 июля будут допущены к работе с клиентами только при наличии сертификата о вакцинации или о перенесённом... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T17:07

2021-07-13T17:07

2021-07-13T17:08

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика адыгея

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КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Сотрудники предприятий общепита в Адыгее с 19 июля будут допущены к работе с клиентами только при наличии сертификата о вакцинации или о перенесённом коронавирусе, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Заседание регионального оперштаба по коронавирусу прошло в Адыгее. По данным властей, заболеваемость продолжает расти, и ситуация требует принятия дополнительных мер по предотвращению распространения инфекции. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора оперштаб принял решение о введении новых ограничений.Ранее сообщалось, что оперштаб временно приостановил проведение массовых мероприятий, в том числе культурно-досуговых, зрелищных, спортивных мероприятий, а также свадеб. Исключение составляют лишь мероприятия, проводимые властями Адыгеи и подведомственными им учреждениями. При этом допускать на них разрешено только тех, кто имеет иммунитет после перенесённого заболевания либо вакцинирован и имеет соответствующие сертификаты, или предъявителей "свежих" отрицательных ПЦР-тестов. Аналогичные требования будут предъявляться к туристам старше 16 лет при заселении в отели, а также к работникам туристической отрасли, сотрудникам и посетителям спорткомплексов и фитнес-центров, а также иных организаций, оказывающих услуги населению."Усиливается и контроль за деятельностью заведений общепита; вводятся дополнительные требования к персоналу. Предприятия и организации всех форм собственности, оказывающие услуги населению, к 19 июля 2021 года должны обеспечить допуск к работе с гражданами только лиц, не более полугода назад переболевших или привившихся против новой коронавирусной инфекции и имеющих соответствующий сертификат. Сотрудники старше 65 лет и лица, не имеющие иммунитета после перенесённого заболевания либо вакцинации, переводятся на дистанционный или иной способ работы без контакта с населением", - говорится в сообщении.По данным властей, общее число заболевших COVID-19 в республике с начала пандемии достигло 15 487 человек, из которых 14 631 выздоровели. Для приёма коронавирусных больных развернуто 470 коек в госпиталях, в стационарах лечатся 395 человек.

https://ria.ru/20210713/vaktsinatsiya-1741067448.html

россия

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика адыгея