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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20210713/vaktsinatsiya-1741101785.html
План по вакцинации жителей Югры от коронавируса выполнили на 54%
План по вакцинации жителей Югры от коронавируса выполнили на 54% - РИА Новости, 13.07.2021
План по вакцинации жителей Югры от коронавируса выполнили на 54%
План по вакцинации населения Ханты-Мансийского автономного округа от коронавируса выполнен на 54%, сообщила во вторник глава региона Наталья Комарова. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T15:32
2021-07-13T15:32
ханты-мансийский автономный округ
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
югра
ханты-мансийский автономный округ
здоровье - общество
наталья комарова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. План по вакцинации населения Ханты-Мансийского автономного округа от коронавируса выполнен на 54%, сообщила во вторник глава региона Наталья Комарова."По состоянию на 13 июля привиты первым компонентом вакцины 413 895 человек, плюс 3257 человек за прошедшие сутки, что составляет 54,33% от общего числа граждан, которые могли бы сделать прививку. Завершили вакцинацию 294 766 человек", - сказала Комарова на заседании оперативного штаба.Она отметила, что за весь период в Югру поступило 485,4 тысячи компонентов вакцины против коронавируса, из них 22 тысячи комплектов "Спутник V" и "КовиВак" поступили с 7 по 13 июля.Ранее глава департамента здравоохранения округа Алексей Добровольский сообщал, что в регионе запланирована вакцинация от COVID 755,7 тысячи человек - 60% всех жителей Югры старше 18 лет. По его словам, с текущим темпом вакцинации выполнить план удастся к сентябрю.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, югра, ханты-мансийский автономный округ, здоровье - общество, наталья комарова
План по вакцинации жителей Югры от коронавируса выполнили на 54%
15:32 13.07.2021
 
© РИА Новости / Олеся ПеченкинаХанты-Мансийск
Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Олеся Печенкина

План по вакцинации жителей Югры от коронавируса выполнили на 54%

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. План по вакцинации населения Ханты-Мансийского автономного округа от коронавируса выполнен на 54%, сообщила во вторник глава региона Наталья Комарова.
"По состоянию на 13 июля привиты первым компонентом вакцины 413 895 человек, плюс 3257 человек за прошедшие сутки, что составляет 54,33% от общего числа граждан, которые могли бы сделать прививку. Завершили вакцинацию 294 766 человек", - сказала Комарова на заседании оперативного штаба.
Она отметила, что за весь период в Югру поступило 485,4 тысячи компонентов вакцины против коронавируса, из них 22 тысячи комплектов "Спутник V" и "КовиВак" поступили с 7 по 13 июля.
Ранее глава департамента здравоохранения округа Алексей Добровольский сообщал, что в регионе запланирована вакцинация от COVID 755,7 тысячи человек - 60% всех жителей Югры старше 18 лет. По его словам, с текущим темпом вакцинации выполнить план удастся к сентябрю.
Города России. Сургут - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 20:38Ханты-Мансийский Автономный Округ
В экономику Югры к 2030 году ожидается 1,7 триллиона рублей инвестиций
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЮграХанты-Мансийский автономный округЗдоровье - ОбществоНаталья Комарова
 
 
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