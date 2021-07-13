https://ria.ru/20210713/vaktsinatsiya-1741101785.html
План по вакцинации жителей Югры от коронавируса выполнили на 54%
План по вакцинации жителей Югры от коронавируса выполнили на 54% - РИА Новости, 13.07.2021
План по вакцинации жителей Югры от коронавируса выполнили на 54%
План по вакцинации населения Ханты-Мансийского автономного округа от коронавируса выполнен на 54%, сообщила во вторник глава региона Наталья Комарова. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T15:32
2021-07-13T15:32
2021-07-13T15:32
ханты-мансийский автономный округ
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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ханты-мансийский автономный округ
здоровье - общество
наталья комарова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. План по вакцинации населения Ханты-Мансийского автономного округа от коронавируса выполнен на 54%, сообщила во вторник глава региона Наталья Комарова."По состоянию на 13 июля привиты первым компонентом вакцины 413 895 человек, плюс 3257 человек за прошедшие сутки, что составляет 54,33% от общего числа граждан, которые могли бы сделать прививку. Завершили вакцинацию 294 766 человек", - сказала Комарова на заседании оперативного штаба.Она отметила, что за весь период в Югру поступило 485,4 тысячи компонентов вакцины против коронавируса, из них 22 тысячи комплектов "Спутник V" и "КовиВак" поступили с 7 по 13 июля.Ранее глава департамента здравоохранения округа Алексей Добровольский сообщал, что в регионе запланирована вакцинация от COVID 755,7 тысячи человек - 60% всех жителей Югры старше 18 лет. По его словам, с текущим темпом вакцинации выполнить план удастся к сентябрю.
https://ria.ru/20210706/investitsii-1740172351.html
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План по вакцинации жителей Югры от коронавируса выполнили на 54%
План по вакцинации жителей Югры от коронавируса выполнили на 54%