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В Пермском крае ввели обязательную вакцинацию для отдельных групп граждан
В Пермском крае ввели обязательную вакцинацию для отдельных групп граждан - РИА Новости, 13.07.2021
В Пермском крае ввели обязательную вакцинацию для отдельных групп граждан
Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев подписал постановление об обязательной вакцинации отдельных групп граждан из-за роста заболеваемости... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T15:14
2021-07-13T15:14
2021-07-13T15:38
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ПЕРМЬ, 13 июл - РИА Новости. Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев подписал постановление об обязательной вакцинации отдельных групп граждан из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе, сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора."Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев постановил обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции нескольким категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации", — говорится в сообщении.Согласно постановлению, прививки необходимо поставить работникам салонов красоты, бань, бассейнов, фитнес-клубов, косметических и массажных салонов, оздоровительных и спортивных комплексов, общепита, транспортных предприятий, такси, почты, финансовых организаций, МФЦ, ЖКХ, культурных и досуговых заведений, предприятий, оказывающих бытовые услуги (химчистки, прачечные), рекламной сферы, детских игровых центров, театров, кинотеатров и концертных залов, массовых физкультурных и спортивных мероприятий. Вакцинироваться необходимо также государственным и муниципальным служащим.Кроме того, руководителям организаций и ИП нужно организовать вакцинацию не менее 60% сотрудников: первым компонентом до 15 августа, вторым - до 15 сентября. В документе уточняется, что требование о вакцинации не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к прививке от коронавирусной инфекции.По данным ведомства, в регионе зарегистрировано 65,5 тысячи заболевших COVID-19. Вакцинацию завершили почти 273 тысячи жителей (первую прививку поставили 403 тысячи человек). На протяжении последнего месяца отмечается тенденция к росту заболеваемости: за последнюю неделю заразились почти 2500 жителей, что в 1,3 раза превышает уровень заболеваемости за предыдущую неделю.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, пермский край, общество
В Пермском крае ввели обязательную вакцинацию для отдельных групп граждан
15:14 13.07.2021 (обновлено: 15:38 13.07.2021)
В Пермском крае ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 отдельных категорий граждан
ПЕРМЬ, 13 июл - РИА Новости.
Главный санитарный врач Пермского края
Виталий Костарев подписал постановление об обязательной вакцинации отдельных групп граждан из-за роста заболеваемости коронавирусом
в регионе, сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора
.
"Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев постановил обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции нескольким категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации", — говорится в сообщении.
Согласно постановлению, прививки необходимо поставить работникам салонов красоты, бань, бассейнов, фитнес-клубов, косметических и массажных салонов, оздоровительных и спортивных комплексов, общепита, транспортных предприятий, такси, почты, финансовых организаций, МФЦ, ЖКХ, культурных и досуговых заведений, предприятий, оказывающих бытовые услуги (химчистки, прачечные), рекламной сферы, детских игровых центров, театров, кинотеатров и концертных залов, массовых физкультурных и спортивных мероприятий. Вакцинироваться необходимо также государственным и муниципальным служащим.
Кроме того, руководителям организаций и ИП нужно организовать вакцинацию не менее 60% сотрудников: первым компонентом до 15 августа, вторым - до 15 сентября. В документе уточняется, что требование о вакцинации не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к прививке от коронавирусной инфекции.
По данным ведомства, в регионе зарегистрировано 65,5 тысячи заболевших COVID-19. Вакцинацию завершили почти 273 тысячи жителей (первую прививку поставили 403 тысячи человек). На протяжении последнего месяца отмечается тенденция к росту заболеваемости: за последнюю неделю заразились почти 2500 жителей, что в 1,3 раза превышает уровень заболеваемости за предыдущую неделю.