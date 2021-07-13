Меркель обратилась к сомневающимся в вакцинации от COVID-19
13:22 13.07.2021 (обновлено: 13:32 13.07.2021)
© AP Photo / Markus Schreiber, fileКанцлер Германи Ангела Меркель в Бундестаге, Берлин
© AP Photo / Markus Schreiber, file
Меркель призвала сомневающихся в вакцинации прививаться от COVID-19
БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Германия не планирует вводить обязательную вакцинацию от коронавируса, готовность прививаться среди населения высокая, заявила канцер ФРГ Ангела Меркель.
"У нас нет намерения идти этим путем, который предложила Франция, мы говорили, что не будет обязательной вакцинации. Мы сейчас находимся на этапе, когда мы призываем людей вакцинироваться. У нас сейчас больше вакцин, чем людей, готовых привиться. Мы будем интенсивно идти этим путем. Я думаю, что многие сделают прививку, так как доклад (Института Роберта Коха) показывал очень-очень высокую готовность к вакцинации", - заявила Меркель на пресс-конференции во вторник.
Она отметила, что добровольной вакцинацией власти рассчитывают завоевать доверие людей.
В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации заявил о введении обязательной вакцинации для медиков и всех работающих в больницах. Он отметил, что с 15 сентября будут проводиться проверки и вводиться санкции. Также Макрон сообщил, что с начала августа во Франции в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19. С 21 июля санитарный пропуск будет необходим при посещении фестивалей, спектаклей, парков аттракционов.
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