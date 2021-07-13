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https://ria.ru/20210713/vaktsinatsiya-1741073713.html
Меркель обратилась к сомневающимся в вакцинации от COVID-19
Меркель обратилась к сомневающимся в вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 13.07.2021
Меркель обратилась к сомневающимся в вакцинации от COVID-19
Германия не планирует вводить обязательную вакцинацию от коронавируса, готовность прививаться среди населения высокая, заявила канцер ФРГ Ангела Меркель. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T13:22
2021-07-13T13:32
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коронавирус covid-19
германия
в мире
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БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Германия не планирует вводить обязательную вакцинацию от коронавируса, готовность прививаться среди населения высокая, заявила канцер ФРГ Ангела Меркель."У нас нет намерения идти этим путем, который предложила Франция, мы говорили, что не будет обязательной вакцинации. Мы сейчас находимся на этапе, когда мы призываем людей вакцинироваться. У нас сейчас больше вакцин, чем людей, готовых привиться. Мы будем интенсивно идти этим путем. Я думаю, что многие сделают прививку, так как доклад (Института Роберта Коха) показывал очень-очень высокую готовность к вакцинации", - заявила Меркель на пресс-конференции во вторник.Она отметила, что добровольной вакцинацией власти рассчитывают завоевать доверие людей.В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации заявил о введении обязательной вакцинации для медиков и всех работающих в больницах. Он отметил, что с 15 сентября будут проводиться проверки и вводиться санкции. Также Макрон сообщил, что с начала августа во Франции в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19. С 21 июля санитарный пропуск будет необходим при посещении фестивалей, спектаклей, парков аттракционов.
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ангела меркель, коронавирус covid-19, германия, в мире
Меркель обратилась к сомневающимся в вакцинации от COVID-19
13:22 13.07.2021 (обновлено: 13:32 13.07.2021)
 
© AP Photo / Markus Schreiber, fileКанцлер Германи Ангела Меркель в Бундестаге, Берлин
Канцлер Германи Ангела Меркель в Бундестаге, Берлин - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© AP Photo / Markus Schreiber, file

Меркель призвала сомневающихся в вакцинации прививаться от COVID-19

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БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Германия не планирует вводить обязательную вакцинацию от коронавируса, готовность прививаться среди населения высокая, заявила канцер ФРГ Ангела Меркель.
"У нас нет намерения идти этим путем, который предложила Франция, мы говорили, что не будет обязательной вакцинации. Мы сейчас находимся на этапе, когда мы призываем людей вакцинироваться. У нас сейчас больше вакцин, чем людей, готовых привиться. Мы будем интенсивно идти этим путем. Я думаю, что многие сделают прививку, так как доклад (Института Роберта Коха) показывал очень-очень высокую готовность к вакцинации", - заявила Меркель на пресс-конференции во вторник.
Она отметила, что добровольной вакцинацией власти рассчитывают завоевать доверие людей.
В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации заявил о введении обязательной вакцинации для медиков и всех работающих в больницах. Он отметил, что с 15 сентября будут проводиться проверки и вводиться санкции. Также Макрон сообщил, что с начала августа во Франции в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19. С 21 июля санитарный пропуск будет необходим при посещении фестивалей, спектаклей, парков аттракционов.
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
 
Распространение коронавирусаАнгела МеркельКоронавирус COVID-19ГерманияВ мире
 
 
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