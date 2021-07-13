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В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 13.07.2021
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
Россия — не единственное государство, власти которого ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан, чтобы сбить пик заболеваемости COVID-19... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T13:29
2021-07-13T13:29
2021-07-13T16:05
коронавирусы
население
в мире
обязательная вакцинация
инфографика
коронавирус covid-19
вакцинация
здравоохранение
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Россия — не единственное государство, власти которого ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан, чтобы сбить пик заболеваемости COVID-19. Врачи разных стран сходятся во мнении, что избежать появления новых штаммов коронавируса, а значит, и очередных волн пандемии, можно только путем массовой прививочной кампании. Смотрите в инфографике Ria.ru, в каких государствах уже объявили о необходимости этой меры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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коронавирусы, население, в мире, обязательная вакцинация, инфографика, коронавирус covid-19, вакцинация, здравоохранение, общество