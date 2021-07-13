Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Инфографика
https://ria.ru/20210713/vaktsinatsiya-1741072088.html
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 13.07.2021
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
Россия — не единственное государство, власти которого ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан, чтобы сбить пик заболеваемости COVID-19... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T13:29
2021-07-13T16:05
коронавирусы
население
в мире
обязательная вакцинация
инфографика
коронавирус covid-19
вакцинация
здравоохранение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741072180_0:0:2880:1620_1920x0_80_0_0_26ae0e1e84e42d0f0eb902d1f17e182a.png
Россия — не единственное государство, власти которого ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан, чтобы сбить пик заболеваемости COVID-19. Врачи разных стран сходятся во мнении, что избежать появления новых штаммов коронавируса, а значит, и очередных волн пандемии, можно только путем массовой прививочной кампании. Смотрите в инфографике Ria.ru, в каких государствах уже объявили о необходимости этой меры.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741072180_387:0:2547:1620_1920x0_80_0_0_c9dbcf5dac38d2cd7532ed4f39d80b12.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирусы, население, в мире, обязательная вакцинация, инфографика, коронавирус covid-19, вакцинация, здравоохранение, общество

В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19

13:29 13.07.2021 (обновлено: 16:05 13.07.2021)
 
Читать ria.ru в
Россия — не единственное государство, власти которого ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан, чтобы сбить пик заболеваемости COVID-19. Врачи разных стран сходятся во мнении, что избежать появления новых штаммов коронавируса, а значит, и очередных волн пандемии, можно только путем массовой прививочной кампании. Смотрите в инфографике Ria.ru, в каких государствах уже объявили о необходимости этой меры.
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19 mobВ каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19 desk
 
ИнфографикаКоронавирусыНаселениеВ миреОбязательная вакцинацияКоронавирус COVID-19ВакцинацияЗдравоохранениеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:27Борт с останками наполеоновского генерала Гюдена приземлился во Франции
16:25В Госдуме ответили на слова Зеленского о русском языке
16:25Внешний долг России составил 471,4 миллиарда долларов
16:24На дне Балтийского моря обнаружили подлодку времен ВОВ
16:23На Украине потребовали длительного контракта с Россией на транзит газа
16:23В Воронеже подросток получил 80% ожогов после удара током на крыше поезда
16:16Адвокат: россиянину Дудникову в Минске продлили содержание под стражей
16:15Дептранс Москвы опроверг данные об увольнении сотрудников с медотводом
16:14В Туве общественный транспорт не будет работать в выходные из-за COVID-19
16:12Власти Москвы назвали актуальный процент летальности от COVID-19
16:11Названа дата первых рейсов в Хургаду и Харм-эш-Шейх из России
16:07В Барнауле погиб человек в результате драки
16:07Спрос на туры по России за неделю сократился на 23 процента
16:04В Дагестане проверяют данные о падении двух девушек с качелей в обрыв
16:02В ЛНР заявили, что Киев прекратил подачу воды с одной из станций
16:01В Армении заявили о преследованиях сторонников экс-президента Кочаряна
15:58Немецкий бундесвер запустил работу "космического" штаба
15:55Защита Бабарико готовит жалобу на приговор Верховного суда Белоруссии
15:53В ДНР квалифицировали обстрел Горловки как теракт
15:48Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
Лента новостейМолния