https://ria.ru/20210713/vaktsinatsiya-1741072088.html

В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19

В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 13.07.2021

В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19

Россия — не единственное государство, власти которого ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан, чтобы сбить пик заболеваемости COVID-19... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T13:29

2021-07-13T13:29

2021-07-13T16:05

коронавирусы

население

в мире

обязательная вакцинация

инфографика

коронавирус covid-19

вакцинация

здравоохранение

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Россия — не единственное государство, власти которого ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан, чтобы сбить пик заболеваемости COVID-19. Врачи разных стран сходятся во мнении, что избежать появления новых штаммов коронавируса, а значит, и очередных волн пандемии, можно только путем массовой прививочной кампании. Смотрите в инфографике Ria.ru, в каких государствах уже объявили о необходимости этой меры.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирусы, население, в мире, обязательная вакцинация, инфографика, коронавирус covid-19, вакцинация, здравоохранение, общество