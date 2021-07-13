https://ria.ru/20210713/vaktsinatsiya-1741068219.html

В Кремле допустили ужесточение антиковидных мер по французскому сценарию

В Кремле допустили ужесточение антиковидных мер по французскому сценарию - РИА Новости, 13.07.2021

В Кремле допустили ужесточение антиковидных мер по французскому сценарию

Ужесточение мер по борьбе с коронавирусом, аналогичное французскому сценарию, может стать безальтернативным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T12:55

2021-07-13T12:55

2021-07-13T14:01

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Ужесточение мер по борьбе с коронавирусом, аналогичное французскому сценарию, может стать безальтернативным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Накануне французский лидер Эммануэль Макрон в обращении к нации заявил о введении обязательной вакцинации для медиков и всех работающих в больницах, штрафы за нарушения в этой связи начнут приходить после 15 сентября. С 21 июля посещение массовых мероприятий станет возможно только при наличии санитарного пропуска, свидетельствующего о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19. С начала августа этот документ потребуется для похода в рестораны, бары, торговые центры, а также для путешествий на самолетах и в поездах дальнего следования.При этом он подчеркнул, что в России аналогичные ограничения пока не принимались."Но элементы таких решений уже начали имплементировать на региональном уровне. Главы регионов принимают решения, основываясь на своих особых полномочиях, которые предоставлены им федеральным центром", — добавил он.Россия обновила максимум по числу смертей от коронавирусной инфекции в день — за минувшие сутки по всей стране скончались 780 пациентов. Врачи зафиксировали 24 702 новых случая COVID-19. Выписались после лечения 19 566 человек.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 5 833 175 человек, из них 144 492 умерли, 5 236 214 пациентов вылечились.Профилактическую прививку можно сделать в любом регионе России. Жителям страны доступен "Спутник V", в некоторых поликлиниках есть "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210713/vaktsinatsiya-1741055219.html

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