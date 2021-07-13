https://ria.ru/20210713/vaktsinatsiya-1741067448.html

В Кремле допустили принятие мер по вакцинации, как во Франции

В Кремле допустили принятие мер по вакцинации, как во Франции - РИА Новости, 13.07.2021

В Кремле допустили принятие мер по вакцинации, как во Франции

Ужесточение мер по коронавирусу, подобные тем, которые были введены во Франции, могут стать безальтернативными, развитие ситуации с пандемией в мире говорит в... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T12:52

2021-07-13T12:52

2021-07-13T12:52

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вакцинация россиян от covid-19

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эммануэль макрон

здоровье - общество

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Ужесточение мер по коронавирусу, подобные тем, которые были введены во Франции, могут стать безальтернативными, развитие ситуации с пандемией в мире говорит в пользу таких решений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации заявил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах. Он отметил, что с 15 сентября будут проводиться проверки и вводиться санкции. Также Макрон сообщил, что с начала августа во Франции в ресторанах, барах, торговых центрах, самолётах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19. С 21 июля санитарный пропуск будет необходим при посещении фестивалей, спектаклей, парков аттракционов."Сама логика развития ситуации с пандемией в странах мира говорит в пользу этих решений и говорит о том, что подобные решения в том или ином формате - естественно, с нюансировкой в зависимости от динамики развития эпидемии в каждой отдельно взятой стране и регионе. Но все это говорит, что такие меры, к сожалению, могут стать безальтернативными для того, чтобы побороть эту пандемию и предотвратить дальнейшие вспышки", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, рассматривается ли подобный сценарий ужесточения "ковидных" мер на федеральном уровне в России. Решений о вакцинации по аналогии с Францией на федеральном уровне не принималось, но на региональном уровне началась имплементация подобных мер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока каких-либо решений на этот счет не принималось. Вы сами знаете. Но элементы таких решений уже начали имплементировать на региональном уровне. Главы регионов принимают решения, основываясь на своих особых полномочиях, которые предоставлены им федеральным центром", - сказал он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, эммануэль макрон, здоровье - общество, дмитрий песков, франция