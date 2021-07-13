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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210713/vaktsinatsiya-1741058417.html
Более 28,6 миллиона россиян привились от коронавируса
Более 28,6 миллиона россиян привились от коронавируса - РИА Новости, 13.07.2021
Более 28,6 миллиона россиян привились от коронавируса
Более 28,6 миллиона россиян привиты от COVID-19, заявила замглавы Роспотребнадзора Елена Ежлова. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T12:05
2021-07-13T12:10
всероссийский форум «здоровье нации – основа процветания россии»
форум "здоровье нации – основа процветания россии"
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Более 28,6 миллиона россиян привиты от COVID-19, заявила замглавы Роспотребнадзора Елена Ежлова."Сейчас привиты более 28,6 миллиона человек", - сказала она на форуме "Здоровье нации — основа процветания России", отметив, что темп вакцинации от коронавируса в регионах разный.
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РИА Новости
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всероссийский форум «здоровье нации – основа процветания россии» , форум "здоровье нации – основа процветания россии", вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Более 28,6 миллиона россиян привились от коронавируса
12:05 13.07.2021 (обновлено: 12:10 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Замглавы Роспотребнадзора Ежлова заявила, что более 28,6 миллиона россиян привились от COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Более 28,6 миллиона россиян привиты от COVID-19, заявила замглавы Роспотребнадзора Елена Ежлова.
"Сейчас привиты более 28,6 миллиона человек", - сказала она на форуме "Здоровье нации — основа процветания России", отметив, что темп вакцинации от коронавируса в регионах разный.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
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