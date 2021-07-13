https://ria.ru/20210713/vaktsinatsiya-1741058417.html

Более 28,6 миллиона россиян привились от коронавируса

Более 28,6 миллиона россиян привились от коронавируса - РИА Новости, 13.07.2021

Более 28,6 миллиона россиян привились от коронавируса

Более 28,6 миллиона россиян привиты от COVID-19, заявила замглавы Роспотребнадзора Елена Ежлова. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T12:05

2021-07-13T12:05

2021-07-13T12:10

всероссийский форум «здоровье нации – основа процветания россии»

форум "здоровье нации – основа процветания россии"

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Более 28,6 миллиона россиян привиты от COVID-19, заявила замглавы Роспотребнадзора Елена Ежлова."Сейчас привиты более 28,6 миллиона человек", - сказала она на форуме "Здоровье нации — основа процветания России", отметив, что темп вакцинации от коронавируса в регионах разный.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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