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В Башкирии ужесточат требования для пассажиров междугородних автобусов
В Башкирии ужесточат требования для пассажиров междугородних автобусов - РИА Новости, 13.07.2021
В Башкирии ужесточат требования для пассажиров междугородних автобусов
Графа с требованием справки о вакцинации от коронавируса при покупке билетов на междугородние автобусы с 26 июля появилась на сайте госперевозчика... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:21
2021-07-13T11:21
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
радий хабиров
республика башкортостан
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УФА, 13 июл – РИА Новости. Графа с требованием справки о вакцинации от коронавируса при покупке билетов на междугородние автобусы с 26 июля появилась на сайте госперевозчика "Башавтотранс", но сейчас она пока необязательна к заполнению, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.На сайте перевозчика говорится, что указом главы региона с 26 июля 2021 года продажа билетов и посадка в автобусы по междугородним и межрегиональным маршрутам будет осуществляться только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, справки медорганизации о противопоказаниях к вакцинации, справки об отрицательном ПЦР-тесте, действительной в течение трех суток со дня сдачи, при этом все пассажиры должны носить маски."Графа появилась на сайте, но она пока не обязательна к заполнению, справок пока не требуют", - прокомментировали РИА Новости в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.Ранее сообщалось, что по указу главы региона с 29 июня требование об обязательном наличии справки о вакцинации, о наличии противопоказаний к вакцинации или об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР распространится на сферу общепита, деятельность салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также на междугородние пассажирские перевозки автотранспортом общего пользования и работу пригородного поезда "Орлан".По просьбе делового сообщества глава региона Радий Хабиров перенес сроки введения ограничений на 26 июля.
https://ria.ru/20210625/sertifikat-1738623191.html
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В Башкирии ужесточат требования для пассажиров междугородних автобусов
11:21 13.07.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковСертификат о вакцинации от COVID-19
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников

В Башкирии у пассажиров междугородних автобусов потребуют сертификат о вакцинации с 26 июля

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УФА, 13 июл – РИА Новости. Графа с требованием справки о вакцинации от коронавируса при покупке билетов на междугородние автобусы с 26 июля появилась на сайте госперевозчика "Башавтотранс", но сейчас она пока необязательна к заполнению, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.
На сайте перевозчика говорится, что указом главы региона с 26 июля 2021 года продажа билетов и посадка в автобусы по междугородним и межрегиональным маршрутам будет осуществляться только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, справки медорганизации о противопоказаниях к вакцинации, справки об отрицательном ПЦР-тесте, действительной в течение трех суток со дня сдачи, при этом все пассажиры должны носить маски.
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"Графа появилась на сайте, но она пока не обязательна к заполнению, справок пока не требуют", - прокомментировали РИА Новости в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.
Ранее сообщалось, что по указу главы региона с 29 июня требование об обязательном наличии справки о вакцинации, о наличии противопоказаний к вакцинации или об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР распространится на сферу общепита, деятельность салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также на междугородние пассажирские перевозки автотранспортом общего пользования и работу пригородного поезда "Орлан".
По просьбе делового сообщества глава региона Радий Хабиров перенес сроки введения ограничений на 26 июля.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Радий ХабировРеспублика БашкортостанКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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