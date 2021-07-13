https://ria.ru/20210713/vaktsinatsiya-1741045591.html

Около миллиона французов записались на вакцинацию после обращения Макрона

Около миллиона французов записались на вакцинацию после обращения Макрона - РИА Новости, 13.07.2021

Около миллиона французов записались на вакцинацию после обращения Макрона

Около миллиона французов записались на вакцинацию от коронавируса после обращения президента страны Эммануэля Макрона, в котором он объявил о ряде новых мер по... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T11:07

2021-07-13T11:07

2021-07-13T11:07

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

эммануэль макрон

здоровье - общество

франция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727260316_252:455:3083:2048_1920x0_80_0_0_392e737b241ec757362e29efad529309.jpg

ПАРИЖ, 13 июл - РИА Новости. Около миллиона французов записались на вакцинацию от коронавируса после обращения президента страны Эммануэля Макрона, в котором он объявил о ряде новых мер по сдерживанию эпидемии, заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.В понедельник вечером глава республики заявил о введении обязательный вакцинации для медперсонала. Также Макрон сообщил, что с начала августа во Франции в ресторанах, барах, торговых центрах, самолётах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19. С 21 июля санитарный пропуск будет необходим при посещении фестивалей, спектаклей, парков аттракционов.По словам министра здравоохранения Франции, среди молодых людей был большой процент тех, кто по разным причинам предпочитал подождать с вакцинацией."И вчера вечером (после обращения Макрона - ред.) было около одного миллиона записей (на вакцинацию - ред.)… А это тысячи спасённых жизней за несколько часов", - сказал Веран в эфире телеканала BFMTV.

https://ria.ru/20210712/frantsiya-1741007097.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, эммануэль макрон, здоровье - общество, франция, в мире