https://ria.ru/20210713/vaktsinatsiya-1741045591.html
Около миллиона французов записались на вакцинацию после обращения Макрона
Около миллиона французов записались на вакцинацию после обращения Макрона - РИА Новости, 13.07.2021
Около миллиона французов записались на вакцинацию после обращения Макрона
Около миллиона французов записались на вакцинацию от коронавируса после обращения президента страны Эммануэля Макрона, в котором он объявил о ряде новых мер по... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:07
2021-07-13T11:07
2021-07-13T11:07
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
эммануэль макрон
здоровье - общество
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727260316_252:455:3083:2048_1920x0_80_0_0_392e737b241ec757362e29efad529309.jpg
ПАРИЖ, 13 июл - РИА Новости. Около миллиона французов записались на вакцинацию от коронавируса после обращения президента страны Эммануэля Макрона, в котором он объявил о ряде новых мер по сдерживанию эпидемии, заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.В понедельник вечером глава республики заявил о введении обязательный вакцинации для медперсонала. Также Макрон сообщил, что с начала августа во Франции в ресторанах, барах, торговых центрах, самолётах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19. С 21 июля санитарный пропуск будет необходим при посещении фестивалей, спектаклей, парков аттракционов.По словам министра здравоохранения Франции, среди молодых людей был большой процент тех, кто по разным причинам предпочитал подождать с вакцинацией."И вчера вечером (после обращения Макрона - ред.) было около одного миллиона записей (на вакцинацию - ред.)… А это тысячи спасённых жизней за несколько часов", - сказал Веран в эфире телеканала BFMTV.
https://ria.ru/20210712/frantsiya-1741007097.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727260316_765:528:2792:2048_1920x0_80_0_0_4fc21f59ebb6bfd4f21b27988745066f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, эммануэль макрон, здоровье - общество, франция, в мире
Около миллиона французов записались на вакцинацию после обращения Макрона
В Минздраве Франции рассказали, сколько граждан записались на прививку после обращения Макрона