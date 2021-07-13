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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210713/vaktsinatsiya-1741045591.html
Около миллиона французов записались на вакцинацию после обращения Макрона
Около миллиона французов записались на вакцинацию после обращения Макрона - РИА Новости, 13.07.2021
Около миллиона французов записались на вакцинацию после обращения Макрона
Около миллиона французов записались на вакцинацию от коронавируса после обращения президента страны Эммануэля Макрона, в котором он объявил о ряде новых мер по... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:07
2021-07-13T11:07
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
эммануэль макрон
здоровье - общество
франция
в мире
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ПАРИЖ, 13 июл - РИА Новости. Около миллиона французов записались на вакцинацию от коронавируса после обращения президента страны Эммануэля Макрона, в котором он объявил о ряде новых мер по сдерживанию эпидемии, заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.В понедельник вечером глава республики заявил о введении обязательный вакцинации для медперсонала. Также Макрон сообщил, что с начала августа во Франции в ресторанах, барах, торговых центрах, самолётах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19. С 21 июля санитарный пропуск будет необходим при посещении фестивалей, спектаклей, парков аттракционов.По словам министра здравоохранения Франции, среди молодых людей был большой процент тех, кто по разным причинам предпочитал подождать с вакцинацией."И вчера вечером (после обращения Макрона - ред.) было около одного миллиона записей (на вакцинацию - ред.)… А это тысячи спасённых жизней за несколько часов", - сказал Веран в эфире телеканала BFMTV.
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коронавирус covid-19, эммануэль макрон, здоровье - общество, франция, в мире
Около миллиона французов записались на вакцинацию после обращения Макрона
11:07 13.07.2021
 
© РИА Новости / Флоренс Галле / Перейти в фотобанкМестные жители стоят в очереди на вакцинацию от коронавируса в центре "вакцинодроме" на стадионе Стад де Франс
Местные жители стоят в очереди на вакцинацию от коронавируса в центре вакцинодроме на стадионе Стад де Франс - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Флоренс Галле
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В Минздраве Франции рассказали, сколько граждан записались на прививку после обращения Макрона

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 13 июл - РИА Новости. Около миллиона французов записались на вакцинацию от коронавируса после обращения президента страны Эммануэля Макрона, в котором он объявил о ряде новых мер по сдерживанию эпидемии, заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
В понедельник вечером глава республики заявил о введении обязательный вакцинации для медперсонала. Также Макрон сообщил, что с начала августа во Франции в ресторанах, барах, торговых центрах, самолётах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19. С 21 июля санитарный пропуск будет необходим при посещении фестивалей, спектаклей, парков аттракционов.
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По словам министра здравоохранения Франции, среди молодых людей был большой процент тех, кто по разным причинам предпочитал подождать с вакцинацией.
"И вчера вечером (после обращения Макрона - ред.) было около одного миллиона записей (на вакцинацию - ред.)… А это тысячи спасённых жизней за несколько часов", - сказал Веран в эфире телеканала BFMTV.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Эммануэль МакронЗдоровье - ОбществоФранцияВ мире
 
 
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