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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210713/vaktsinatsiya-1741041678.html
Вакцинация иностранных таксистов началась в Подмосковье
Вакцинация иностранных таксистов началась в Подмосковье - РИА Новости, 13.07.2021
Вакцинация иностранных таксистов началась в Подмосковье
Правительство Московской области и Яндекс организовали первые пункты вакцинации для таксистов и курьеров с иностранным гражданством. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T10:55
2021-07-13T12:00
новости подмосковья
вакцинация россиян от covid-19
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Правительство Московской области и Яндекс организовали первые пункты вакцинации для таксистов и курьеров с иностранным гражданством.Для организации вакцинации на территории Московской области открыто 15 пунктов вакцинации, задействовано 12 медицинских организаций. Прививка будет проводиться однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт"."Основная наша цель, чтобы вакцинацию от COVID-19 прошли те категории иностранных граждан, которые по специфике профессии взаимодействуют с большим количеством людей. В ближайшие дни мы провакцинируем порядка 20 тысяч человек", - приводятся слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой. По словам первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анны Кротовой, Подмосковье стало одним из первых регионов, который обеспечил возможность массовой вакцинации таксистов - мигрантов на базе государственных медицинских организаций.
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вакцинация россиян от covid-19, московская область (подмосковье)

Вакцинация иностранных таксистов началась в Подмосковье

10:55 13.07.2021 (обновлено: 12:00 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт"
Российский препарат от коронавирусной инфекции Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Правительство Московской области и Яндекс организовали первые пункты вакцинации для таксистов и курьеров с иностранным гражданством.
Для организации вакцинации на территории Московской области открыто 15 пунктов вакцинации, задействовано 12 медицинских организаций. Прививка будет проводиться однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт".
Медицинский работник делает УЗИ пациентке в роддоме при клинической больнице No 5 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
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"Основная наша цель, чтобы вакцинацию от COVID-19 прошли те категории иностранных граждан, которые по специфике профессии взаимодействуют с большим количеством людей. В ближайшие дни мы провакцинируем порядка 20 тысяч человек", - приводятся слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.
По словам первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анны Кротовой, Подмосковье стало одним из первых регионов, который обеспечил возможность массовой вакцинации таксистов - мигрантов на базе государственных медицинских организаций.
"Исполняя постановление главного санитарного врача региона, руководители таксомоторных компаний и ИП должны обеспечить вакцинацию водителей такси первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 15 июля, вторым компонентом вакцины - до 15 августа. Водителей, у которых нет прививки, не будут допускать к заказам на территории Подмосковья уже с 15 июля", - сказала Кротова.
 
Новости ПодмосковьяВакцинация россиян от COVID-19Московская область (Подмосковье)
 
 
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