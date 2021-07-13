https://ria.ru/20210713/vaktsinatsiya-1741041678.html

Вакцинация иностранных таксистов началась в Подмосковье

Вакцинация иностранных таксистов началась в Подмосковье - РИА Новости, 13.07.2021

Вакцинация иностранных таксистов началась в Подмосковье

Правительство Московской области и Яндекс организовали первые пункты вакцинации для таксистов и курьеров с иностранным гражданством. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T10:55

2021-07-13T10:55

2021-07-13T12:00

новости подмосковья

вакцинация россиян от covid-19

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Правительство Московской области и Яндекс организовали первые пункты вакцинации для таксистов и курьеров с иностранным гражданством.Для организации вакцинации на территории Московской области открыто 15 пунктов вакцинации, задействовано 12 медицинских организаций. Прививка будет проводиться однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт"."Основная наша цель, чтобы вакцинацию от COVID-19 прошли те категории иностранных граждан, которые по специфике профессии взаимодействуют с большим количеством людей. В ближайшие дни мы провакцинируем порядка 20 тысяч человек", - приводятся слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой. По словам первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анны Кротовой, Подмосковье стало одним из первых регионов, который обеспечил возможность массовой вакцинации таксистов - мигрантов на базе государственных медицинских организаций.

https://ria.ru/20210708/podmoskove-1740389907.html

московская область (подмосковье)

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вакцинация россиян от covid-19, московская область (подмосковье)