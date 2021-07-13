Вакцинация иностранных таксистов началась в Подмосковье
10:55 13.07.2021 (обновлено: 12:00 13.07.2021)
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт"
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Правительство Московской области и Яндекс организовали первые пункты вакцинации для таксистов и курьеров с иностранным гражданством.
Для организации вакцинации на территории Московской области открыто 15 пунктов вакцинации, задействовано 12 медицинских организаций. Прививка будет проводиться однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт".
"Основная наша цель, чтобы вакцинацию от COVID-19 прошли те категории иностранных граждан, которые по специфике профессии взаимодействуют с большим количеством людей. В ближайшие дни мы провакцинируем порядка 20 тысяч человек", - приводятся слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.
По словам первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анны Кротовой, Подмосковье стало одним из первых регионов, который обеспечил возможность массовой вакцинации таксистов - мигрантов на базе государственных медицинских организаций.
"Исполняя постановление главного санитарного врача региона, руководители таксомоторных компаний и ИП должны обеспечить вакцинацию водителей такси первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 15 июля, вторым компонентом вакцины - до 15 августа. Водителей, у которых нет прививки, не будут допускать к заказам на территории Подмосковья уже с 15 июля", - сказала Кротова.