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Путин обвинил украинские власти в подавлении политических оппонентов
Путин обвинил украинские власти в подавлении политических оппонентов - РИА Новости, 13.07.2021
Путин обвинил украинские власти в подавлении политических оппонентов
Президент России Владимир Путин заявил, что власти на Украине принимают абсолютно неправовые решения и не дают шансов на легальную политическую работу... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T22:25
2021-07-13T22:47
владимир путин
в мире
россия
ситуация в днр и лнр
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что власти на Украине принимают абсолютно неправовые решения и не дают шансов на легальную политическую работу оппонентам.Президент на следующий день после выхода статьи об Украине дал расширенные комментарии о смысле и целях написания материала."Но есть еще некоторые обстоятельства, которые заставили меня именно сегодня выступить с этим материалом. Ведь на Украине очень много, миллионы людей, которые хотят восстановления отношений с Россией, я уверен: это миллионы людей. А есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию (отношений с Россией – ред.), но судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы, их просто внесистемно, неправовым образом устраняют с политической сцены … При этом органы власти на Украине принимают абсолютно неправовые решения даже вне рамок своей компетенции. То есть этим силам не дают никаких шансов на легальную политическую работу - вот это другое обстоятельство, и очень, на мой взгляд, важное", - сказал Путин в эфире канала "Россия 24".
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владимир путин, в мире, россия, ситуация в днр и лнр, украина
Путин обвинил украинские власти в подавлении политических оппонентов
22:25 13.07.2021 (обновлено: 22:47 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области
Президент РФ Владимир Путин на церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин обвинил украинские власти в подавлении политических оппонентов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что власти на Украине принимают абсолютно неправовые решения и не дают шансов на легальную политическую работу оппонентам.
Президент на следующий день после выхода статьи об Украине дал расширенные комментарии о смысле и целях написания материала.
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"Но есть еще некоторые обстоятельства, которые заставили меня именно сегодня выступить с этим материалом. Ведь на Украине очень много, миллионы людей, которые хотят восстановления отношений с Россией, я уверен: это миллионы людей. А есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию (отношений с Россией – ред.), но судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы, их просто внесистемно, неправовым образом устраняют с политической сцены … При этом органы власти на Украине принимают абсолютно неправовые решения даже вне рамок своей компетенции. То есть этим силам не дают никаких шансов на легальную политическую работу - вот это другое обстоятельство, и очень, на мой взгляд, важное", - сказал Путин в эфире канала "Россия 24".
 
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