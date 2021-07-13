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Туризм
https://ria.ru/20210713/turtsiya-1741056914.html
Эксперты рассказали, на сколько в июле подешевели перелеты в Турцию
Эксперты рассказали, на сколько в июле подешевели перелеты в Турцию - РИА Новости, 13.07.2021
Эксперты рассказали, на сколько в июле подешевели перелеты в Турцию
Средние чеки за перелет из России в Турцию сократились на 15 процентов после возобновления авиасообщения, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T12:05
2021-07-13T12:05
туризм
отдых в россии 2021 летом
туризм
авиабилеты
анталья (провинция)
новости - туризм
турция
стамбул
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Средние чеки за перелет из России в Турцию сократились на 15 процентов после возобновления авиасообщения, сообщает Туту.ру.Если с 12 по 20 июня средний чек по билетам, оформленным в Анталью, составлял 29,4 тысячи рублей за перелет в оба конца, то стоимость билетов на вылет в период с 5 по 11 июля снизилась до 24,9 тысячи рублей. Сокращение расходов на полеты произошло еще в последнюю декаду июня, когда стало известно о возобновлении полноценного авиасообщения с Турцией. Тогда же был зафиксирован и пик интереса к билетам на этот курорт.Средний чек за перелет в Стамбул сейчас почти на 18 процентов ниже, чем в середине июня, но спрос на это направление сейчас выше, чем когда стало известно о возобновлении сообщения. Возможно, дело в том, что Стамбул на сегодня — это популярный хаб для пересадки по другим направлениям. Хотя этот город не менее часто посещают с туристическими целями.
https://ria.ru/20210622/turtsiya-1737955660.html
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отдых в россии 2021 летом, туризм, авиабилеты, анталья (провинция), новости - туризм, турция, стамбул

Эксперты рассказали, на сколько в июле подешевели перелеты в Турцию

12:05 13.07.2021
 
© Sputnik / Туран Салджы / Перейти в фотобанкРоссийские туристы на курортах Турции
Российские туристы на курортах Турции - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© Sputnik / Туран Салджы
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Средние чеки за перелет из России в Турцию сократились на 15 процентов после возобновления авиасообщения, сообщает Туту.ру.
Если с 12 по 20 июня средний чек по билетам, оформленным в Анталью, составлял 29,4 тысячи рублей за перелет в оба конца, то стоимость билетов на вылет в период с 5 по 11 июля снизилась до 24,9 тысячи рублей.
Сокращение расходов на полеты произошло еще в последнюю декаду июня, когда стало известно о возобновлении полноценного авиасообщения с Турцией. Тогда же был зафиксирован и пик интереса к билетам на этот курорт.
Средний чек за перелет в Стамбул сейчас почти на 18 процентов ниже, чем в середине июня, но спрос на это направление сейчас выше, чем когда стало известно о возобновлении сообщения.
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Возможно, дело в том, что Стамбул на сегодня — это популярный хаб для пересадки по другим направлениям. Хотя этот город не менее часто посещают с туристическими целями.
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