https://ria.ru/20210713/turtsiya-1741056914.html

Эксперты рассказали, на сколько в июле подешевели перелеты в Турцию

Эксперты рассказали, на сколько в июле подешевели перелеты в Турцию - РИА Новости, 13.07.2021

Эксперты рассказали, на сколько в июле подешевели перелеты в Турцию

Средние чеки за перелет из России в Турцию сократились на 15 процентов после возобновления авиасообщения, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T12:05

2021-07-13T12:05

2021-07-13T12:05

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стамбул

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Средние чеки за перелет из России в Турцию сократились на 15 процентов после возобновления авиасообщения, сообщает Туту.ру.Если с 12 по 20 июня средний чек по билетам, оформленным в Анталью, составлял 29,4 тысячи рублей за перелет в оба конца, то стоимость билетов на вылет в период с 5 по 11 июля снизилась до 24,9 тысячи рублей. Сокращение расходов на полеты произошло еще в последнюю декаду июня, когда стало известно о возобновлении полноценного авиасообщения с Турцией. Тогда же был зафиксирован и пик интереса к билетам на этот курорт.Средний чек за перелет в Стамбул сейчас почти на 18 процентов ниже, чем в середине июня, но спрос на это направление сейчас выше, чем когда стало известно о возобновлении сообщения. Возможно, дело в том, что Стамбул на сегодня — это популярный хаб для пересадки по другим направлениям. Хотя этот город не менее часто посещают с туристическими целями.

https://ria.ru/20210622/turtsiya-1737955660.html

https://ria.ru/20190708/1556271625.html

анталья (провинция)

турция

стамбул

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