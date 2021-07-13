https://ria.ru/20210713/tovarooborot-1741112771.html
Товарооборот КНР и России за январь-июнь 2021 года вырос на 28,2%
Товарооборот КНР и России за январь-июнь 2021 года вырос на 28,2% - РИА Новости, 13.07.2021
Товарооборот КНР и России за январь-июнь 2021 года вырос на 28,2%
Товарооборот Китая и России в первой половине текущего года увеличился в годовом исчислении на 28,2%, до 63 миллиардов 75 миллионов долларов, сообщило Главное... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T16:26
2021-07-13T16:26
2021-07-13T16:26
россия-китай: главное
россия
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568767679_0:0:2990:1681_1920x0_80_0_0_ea288c15a9a2822e014c1ec3f1bafa3b.jpg
МОСКВА, 13 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Товарооборот Китая и России в первой половине текущего года увеличился в годовом исчислении на 28,2%, до 63 миллиардов 75 миллионов долларов, сообщило Главное таможенное управление КНР.Как следует из опубликованных данных, экспорт в РФ в первом полугодии вырос на 38,4% и составил около 28 миллиардов 946 миллионов долларов. Импорт российских товаров и услуг увеличился на 20,6%, до 34 миллиардов 129 миллионов долларов.Только в июне объем торговли между КНР и РФ составил 12 миллиардов 263 миллионов долларов. По итогам 2020 года данный показатель сократился в годовом выражении на 2,9%, до 107 миллиардов 760 миллионов долларов.
https://ria.ru/20210713/diplomatiya-1741039080.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568767679_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_e47aec5ff0b7887286e77972f8320b40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай