Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210713/tovarooborot-1741112771.html
Товарооборот КНР и России за январь-июнь 2021 года вырос на 28,2%
Товарооборот КНР и России за январь-июнь 2021 года вырос на 28,2% - РИА Новости, 13.07.2021
Товарооборот КНР и России за январь-июнь 2021 года вырос на 28,2%
Товарооборот Китая и России в первой половине текущего года увеличился в годовом исчислении на 28,2%, до 63 миллиардов 75 миллионов долларов, сообщило Главное... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T16:26
2021-07-13T16:26
россия-китай: главное
россия
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568767679_0:0:2990:1681_1920x0_80_0_0_ea288c15a9a2822e014c1ec3f1bafa3b.jpg
МОСКВА, 13 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Товарооборот Китая и России в первой половине текущего года увеличился в годовом исчислении на 28,2%, до 63 миллиардов 75 миллионов долларов, сообщило Главное таможенное управление КНР.Как следует из опубликованных данных, экспорт в РФ в первом полугодии вырос на 38,4% и составил около 28 миллиардов 946 миллионов долларов. Импорт российских товаров и услуг увеличился на 20,6%, до 34 миллиардов 129 миллионов долларов.Только в июне объем торговли между КНР и РФ составил 12 миллиардов 263 миллионов долларов. По итогам 2020 года данный показатель сократился в годовом выражении на 2,9%, до 107 миллиардов 760 миллионов долларов.
https://ria.ru/20210713/diplomatiya-1741039080.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568767679_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_e47aec5ff0b7887286e77972f8320b40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, китай

Товарооборот КНР и России за январь-июнь 2021 года вырос на 28,2%

16:26 13.07.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГрузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем
Грузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Товарооборот Китая и России в первой половине текущего года увеличился в годовом исчислении на 28,2%, до 63 миллиардов 75 миллионов долларов, сообщило Главное таможенное управление КНР.
Как следует из опубликованных данных, экспорт в РФ в первом полугодии вырос на 38,4% и составил около 28 миллиардов 946 миллионов долларов. Импорт российских товаров и услуг увеличился на 20,6%, до 34 миллиардов 129 миллионов долларов.
Виды Пекина, архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
Вчера, 10:39Россия-Китай: Главное
Посол России в Китае прокомментировал отношения Москвы и Пекина
Только в июне объем торговли между КНР и РФ составил 12 миллиардов 263 миллионов долларов. По итогам 2020 года данный показатель сократился в годовом выражении на 2,9%, до 107 миллиардов 760 миллионов долларов.
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Церковь, ЛГБТ и НАТО. Западное перепутье Грузии
07:53В Забайкалье пострадавшие от июньских паводков начали получать выплаты
07:50На востоке Камчатки произошли еще два землетрясения
07:49В ФРГ заявили о прогрессе в переговорах по "Северному потоку — 2 " с США
07:43СМИ: сотрудники охраны убитого президента Гаити не явились на допрос
07:38У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4
07:26В Туве потребовали закрыть сайт, продающий справки об отсутствии COVID-19
07:22Вышел трейлер нового проекта Pixar о девочке, превратившейся в панду
07:15Названа дата начала выплат на детей школьного возраста
07:06В МИД объяснили, почему Москва ведет контакты с талибами
07:00Жительница Приморья спасла трехлетнего мальчика из-под колес поезда
07:00Ученые впервые измерили электрическое поле Солнца
06:31Китайские корабли вошли в воды Японии около спорных островов
06:26Число жертв обрушения отеля на востоке Китая выросло до 17 человек
06:15Россия участвует в постройке погранзаставы в Таджикистане
06:02Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19
05:19В Венесуэле заявили о связи убийства главы Гаити и покушения на Мадуро
05:12Названы продукты, которые опасно есть в жару
05:10В МИД прокомментировали информацию о россиянах в афганских тюрьмах
05:03При взрыве катера в Хабаровском крае погиб госинспектор
Лента новостейМолния