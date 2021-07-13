https://ria.ru/20210713/tovarooborot-1741112771.html

Товарооборот КНР и России за январь-июнь 2021 года вырос на 28,2%

Товарооборот КНР и России за январь-июнь 2021 года вырос на 28,2% - РИА Новости, 13.07.2021

Товарооборот КНР и России за январь-июнь 2021 года вырос на 28,2%

Товарооборот Китая и России в первой половине текущего года увеличился в годовом исчислении на 28,2%, до 63 миллиардов 75 миллионов долларов, сообщило Главное... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T16:26

2021-07-13T16:26

2021-07-13T16:26

россия-китай: главное

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МОСКВА, 13 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Товарооборот Китая и России в первой половине текущего года увеличился в годовом исчислении на 28,2%, до 63 миллиардов 75 миллионов долларов, сообщило Главное таможенное управление КНР.Как следует из опубликованных данных, экспорт в РФ в первом полугодии вырос на 38,4% и составил около 28 миллиардов 946 миллионов долларов. Импорт российских товаров и услуг увеличился на 20,6%, до 34 миллиардов 129 миллионов долларов.Только в июне объем торговли между КНР и РФ составил 12 миллиардов 263 миллионов долларов. По итогам 2020 года данный показатель сократился в годовом выражении на 2,9%, до 107 миллиардов 760 миллионов долларов.

https://ria.ru/20210713/diplomatiya-1741039080.html

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китай

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