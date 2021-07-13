https://ria.ru/20210713/tovarooborot-1741065069.html

Премьер Украины сообщил о падении товарооборота с Россией в шесть раз

Премьер Украины сообщил о падении товарооборота с Россией в шесть раз - РИА Новости, 13.07.2021

Премьер Украины сообщил о падении товарооборота с Россией в шесть раз

Товарооборот между РФ и Украиной за последние шесть лет упал с 37 миллиардов долларов до 7 миллиардов долларов, но речь о торговых войнах между двумя странами... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T12:37

2021-07-13T12:37

2021-07-13T12:37

денис шмыгаль

россия

украина

в мире

экономика

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КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Товарооборот между РФ и Украиной за последние шесть лет упал с 37 миллиардов долларов до 7 миллиардов долларов, но речь о торговых войнах между двумя странами не идет, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль в ходе совместного брифинга с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем.Правительство РФ 3 июля расширило список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию с Украины. Согласно документу, теперь в Россию с Украины нельзя ввозить сахар, макаронные изделия, необезжиренную какао-пасту, некоторые готовые продукты из кукурузы и злаков, мюсли, кетчуп, майонез, продукты для приготовления соусов и готовые соусы, готовые супы и бульоны, а также заготовки для них, мороженое и сладкие воды. Кроме того, запрет коснулся ячменя, пальмового масла и его фракций в таре-нетто массой 20 тонн или меньше, готовых или консервированных продуктов из мяса, готовых или консервированных ракообразных и моллюсков. Также ограничен ввоз некоторых остатков от производства кукурузного крахмала, жмыхов, продуктов на корм скоту, ферментов и ферментных препаратов, некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары из древесины"Фактически за последние шесть лет объем торговли с Россией снизился практически в шесть раз с 37 до 7 миллиардов (долларов – ред.), ежегодный объем. То есть идет постоянное снижение товарооборота между Россией и Украиной", - сказал Шмыгаль. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина Украины.Вместо этого, по его словам, товарооборот между Украиной и ЕС вырос более чем в пять раз до более 40%. "Происходит замещение рынков и Украина сегодня учится производить более качественную продукцию по европейским стандартам", - сказал он.Комментируя вопрос журналистов о том, будет ли Киев вводить ответные меры на запрет кабмина РФ к ввозу в Россию из Украины ряда товаров? Шмыгаль заявил: "Мы же не говорим сегодня о торговых войнах, идет природная переориентация рынка Украины на рынок Европы и других стран".

https://ria.ru/20210712/ukraina-1740993208.html

https://ria.ru/20210712/ekonomika-1740976194.html

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денис шмыгаль, россия, украина, в мире, экономика