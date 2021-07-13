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Косачев назвал причину задержки в регистрации "Спутника V" в ЕС
Косачев назвал причину задержки в регистрации "Спутника V" в ЕС - РИА Новости, 13.07.2021
Косачев назвал причину задержки в регистрации "Спутника V" в ЕС
Задержка в регистрации российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" за рубежом продиктована политическими интересами, считает вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T22:06
2021-07-13T22:06
вакцина "спутник v"
россия
российский фонд прямых инвестиций
константин косачев
общество
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Задержка в регистрации российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" за рубежом продиктована политическими интересами, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Любые ссылки на любые инструкции теряют свою легитимность и достоверность по мере прошествия времени", - сказал сенатор во вторник в эфире радио Sputnik.Он напомнил, что история с регистрацией российской вакцины тянется на протяжении многих месяцев. "У меня все меньше сомнений в том, что все те дополнительные предложения и требования, которые к нам предъявляются, в каком-то завышенном режиме, с тем, чтобы максимально затянуть регистрацию российской вакцины, и тем самым расчистить пространство для использования своих", - отметил законодатель.Косачев полагает, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) делает все необходимое, для того, чтобы "любые, даже излишние требования со стороны регистраторов, будь то европейских либо глобальных, выполнять".Он также отметил, что даже осень — это "весьма неприличный срок для завершения соответствующих процедур". "Хотелось бы слышать про август, если речь не может идти об июле. Если и осенью не одобрят, то это будет неприлично уже", - отметил парламентарий.Косачев также коснулся темы "вакцинной дипломатии", о чем ранее заявили в ЕС. "Если у России и есть вакцинная дипломатия, то только со знаком "плюс", - сказал политик. По его словам, Россия не только поставляет вакцины в другие страны, но и делится технологиями, помогает организовать производство в других странах.
https://ria.ru/20210711/vaktsiny-1740806172.html
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вакцина "спутник v", россия, российский фонд прямых инвестиций, константин косачев, общество
Косачев назвал причину задержки в регистрации "Спутника V" в ЕС
22:06 13.07.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Сенатор Косачев назвал причину задержки в регистрации "Спутника V" в ЕС

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Задержка в регистрации российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" за рубежом продиктована политическими интересами, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Любые ссылки на любые инструкции теряют свою легитимность и достоверность по мере прошествия времени", - сказал сенатор во вторник в эфире радио Sputnik.
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Он напомнил, что история с регистрацией российской вакцины тянется на протяжении многих месяцев. "У меня все меньше сомнений в том, что все те дополнительные предложения и требования, которые к нам предъявляются, в каком-то завышенном режиме, с тем, чтобы максимально затянуть регистрацию российской вакцины, и тем самым расчистить пространство для использования своих", - отметил законодатель.
Косачев полагает, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) делает все необходимое, для того, чтобы "любые, даже излишние требования со стороны регистраторов, будь то европейских либо глобальных, выполнять".
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Он также отметил, что даже осень — это "весьма неприличный срок для завершения соответствующих процедур". "Хотелось бы слышать про август, если речь не может идти об июле. Если и осенью не одобрят, то это будет неприлично уже", - отметил парламентарий.
Косачев также коснулся темы "вакцинной дипломатии", о чем ранее заявили в ЕС. "Если у России и есть вакцинная дипломатия, то только со знаком "плюс", - сказал политик. По его словам, Россия не только поставляет вакцины в другие страны, но и делится технологиями, помогает организовать производство в других странах.
 
Вакцина "Спутник V"РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийКонстантин КосачевОбщество
 
 
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