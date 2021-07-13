https://ria.ru/20210713/sputnik-1741160262.html

Косачев назвал причину задержки в регистрации "Спутника V" в ЕС

Косачев назвал причину задержки в регистрации "Спутника V" в ЕС - РИА Новости, 13.07.2021

Косачев назвал причину задержки в регистрации "Спутника V" в ЕС

Задержка в регистрации российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" за рубежом продиктована политическими интересами, считает вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T22:06

2021-07-13T22:06

2021-07-13T22:06

вакцина "спутник v"

россия

российский фонд прямых инвестиций

константин косачев

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603688527_0:59:3072:1786_1920x0_80_0_0_eb0e2771ea58d7e5fd5e655c8ca658bd.jpg

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Задержка в регистрации российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" за рубежом продиктована политическими интересами, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Любые ссылки на любые инструкции теряют свою легитимность и достоверность по мере прошествия времени", - сказал сенатор во вторник в эфире радио Sputnik.Он напомнил, что история с регистрацией российской вакцины тянется на протяжении многих месяцев. "У меня все меньше сомнений в том, что все те дополнительные предложения и требования, которые к нам предъявляются, в каком-то завышенном режиме, с тем, чтобы максимально затянуть регистрацию российской вакцины, и тем самым расчистить пространство для использования своих", - отметил законодатель.Косачев полагает, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) делает все необходимое, для того, чтобы "любые, даже излишние требования со стороны регистраторов, будь то европейских либо глобальных, выполнять".Он также отметил, что даже осень — это "весьма неприличный срок для завершения соответствующих процедур". "Хотелось бы слышать про август, если речь не может идти об июле. Если и осенью не одобрят, то это будет неприлично уже", - отметил парламентарий.Косачев также коснулся темы "вакцинной дипломатии", о чем ранее заявили в ЕС. "Если у России и есть вакцинная дипломатия, то только со знаком "плюс", - сказал политик. По его словам, Россия не только поставляет вакцины в другие страны, но и делится технологиями, помогает организовать производство в других странах.

https://ria.ru/20210711/vaktsiny-1740806172.html

https://ria.ru/20210713/sputnik-1741143793.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", россия, российский фонд прямых инвестиций, константин косачев, общество