https://ria.ru/20210713/servis-1741108762.html

В Якутии разработали сервис для перевода компаний в виртуальный офис

В Якутии разработали сервис для перевода компаний в виртуальный офис - РИА Новости, 13.07.2021

В Якутии разработали сервис для перевода компаний в виртуальный офис

Резидент ИТ-парка "Якутск", компания Fntastic разработала сервис Continent для перевода компаний в виртуальный офис, новое изобретение помогает контролировать... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T16:07

2021-07-13T16:07

2021-07-13T16:07

республика саха (якутия)

россия

республика саха (якутия)

северо-восточный федеральный университет

ростелеком

москва

сша

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579036119_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_7e79bf3477421790120853415860ab0a.jpg

ЯКУТСК, 13 июл – РИА Новости. Резидент ИТ-парка "Якутск", компания Fntastic разработала сервис Continent для перевода компаний в виртуальный офис, новое изобретение помогает контролировать работу сотрудников на "удаленке", сообщает пресс-центр республики Саха (Якутия) в Москве.Новый сервис тестируют международный агрегатор пассажирских перевозок inDriver, крупнейший издатель игр MyTona, отделение "Ростелеком" в Якутии."Известный на международном рынке разработчик игр Fntastic, резидент ИТ-парка "Якутск", разработала сервис для удаленной работы Continent, объединяющий всех сотрудников в виртуальном офисе. Сервис напоминает гибрид Zoom и Telegram, но в тоже время является более продвинутой версией, так как создает эффект реального присутствия сотрудников в едином рабочем пространстве. Он размещается в сетевом облаке или на серверах заказчика и может обслуживать тысячи сотрудников одновременно", - рассказали в пресс-центре.Отмечается, что Fntastic изначально разработала ИТ-продукт, чтобы организовать качественную коммуникацию для 70 своих сотрудников из разных регионов России. "Мы с 2015 года занимаемся разработкой игр, в пандемию, как и многие компании, перешли на удаленный формат работы и столкнулись с двумя основными проблемами: плохой коммуникацией и низкой дисциплиной. Люди отвлекались на домашние дела, подолгу не отвечали в мессенджерах... И мы решили создать свое революционное рабочее пространство, которое объединяет сотрудников со всех континентов", - приводятся слова одного из основателей компании Эдуарда Готовцева.С 2020 года команда Fntastic полностью перешла на свою разработку. Если работник отошел на время, его отсутствие фиксируется на иконке в интерфейсе.Компания Fntastic была основана в 2015 году братьями Эдуардом и Айсеном Готовцевыми в небольшом помещении студенческого инкубатора СВФУ в Якутске. Средства на дебютную игру под названием The Wild Eight в размере $60 тысяч команда собрала на Kickstarter. В первый месяц после релиза на Steam она заработала $1 миллион. Игры Fntastic пользуются успехом на международных рынках. Так например, интерактивная игра с мистическими элементами Radiant One стала одной из самых популярных в AppStore в Китае, США, Южной Корее и ряде других стран: ее скачали более 100 тысяч раз.В январе Fntastic совместно с другой крупной якутской геймдев-компанией MyTona анонсировали новую MMO-игру The Day Before, где игрокам предстоит выживать в мире после пандемии опасного вируса. Сегодня The Day Before — одна из самых ожидаемых игровых премьер текущего года.​

https://ria.ru/20210708/spartakiada-1740410835.html

https://ria.ru/20210707/kredit-1740212810.html

https://ria.ru/20210706/prodazha-1740045241.html

россия

республика саха (якутия)

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика саха (якутия), северо-восточный федеральный университет, ростелеком, москва, сша, экономика