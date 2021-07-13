В Якутии разработали сервис для перевода компаний в виртуальный офис
Якутская IT-компания разработала сервис для перевода компаний в виртуальный офис
ЯКУТСК, 13 июл – РИА Новости. Резидент ИТ-парка "Якутск", компания Fntastic разработала сервис Continent для перевода компаний в виртуальный офис, новое изобретение помогает контролировать работу сотрудников на "удаленке", сообщает пресс-центр республики Саха (Якутия) в Москве.
Новый сервис тестируют международный агрегатор пассажирских перевозок inDriver, крупнейший издатель игр MyTona, отделение "Ростелеком" в Якутии.
"Известный на международном рынке разработчик игр Fntastic, резидент ИТ-парка "Якутск", разработала сервис для удаленной работы Continent, объединяющий всех сотрудников в виртуальном офисе. Сервис напоминает гибрид Zoom и Telegram, но в тоже время является более продвинутой версией, так как создает эффект реального присутствия сотрудников в едином рабочем пространстве. Он размещается в сетевом облаке или на серверах заказчика и может обслуживать тысячи сотрудников одновременно", - рассказали в пресс-центре.
Отмечается, что Fntastic изначально разработала ИТ-продукт, чтобы организовать качественную коммуникацию для 70 своих сотрудников из разных регионов России. "Мы с 2015 года занимаемся разработкой игр, в пандемию, как и многие компании, перешли на удаленный формат работы и столкнулись с двумя основными проблемами: плохой коммуникацией и низкой дисциплиной. Люди отвлекались на домашние дела, подолгу не отвечали в мессенджерах... И мы решили создать свое революционное рабочее пространство, которое объединяет сотрудников со всех континентов", - приводятся слова одного из основателей компании Эдуарда Готовцева.
С 2020 года команда Fntastic полностью перешла на свою разработку. Если работник отошел на время, его отсутствие фиксируется на иконке в интерфейсе.
Компания Fntastic была основана в 2015 году братьями Эдуардом и Айсеном Готовцевыми в небольшом помещении студенческого инкубатора СВФУ в Якутске. Средства на дебютную игру под названием The Wild Eight в размере $60 тысяч команда собрала на Kickstarter. В первый месяц после релиза на Steam она заработала $1 миллион. Игры Fntastic пользуются успехом на международных рынках. Так например, интерактивная игра с мистическими элементами Radiant One стала одной из самых популярных в AppStore в Китае, США, Южной Корее и ряде других стран: ее скачали более 100 тысяч раз.
В январе Fntastic совместно с другой крупной якутской геймдев-компанией MyTona анонсировали новую MMO-игру The Day Before, где игрокам предстоит выживать в мире после пандемии опасного вируса. Сегодня The Day Before — одна из самых ожидаемых игровых премьер текущего года.