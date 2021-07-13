Киев ждет от США действенных санкций против "Северного потока — 2"
© REUTERS / STINE JACOBSENПодготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
Глава "Нафтогаза" Витренко ждет от США действенных санкций против "Северного потока — 2"
КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Киев надеется, что США введут санкции, которые позволят остановить запуск газопровода "Северный поток — 2", в том числе в отношении швейцарской компании Nord Stream 2 AG, изъявившей желание стать оператором российского газопровода, заявил глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что на конец июля планируется встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена в Вашингтоне. Зеленский заявил, что намерен обсудить в ходе встречи с Байденом вопрос "Северного потока — 2".
"Мы верим в то, что Америка, осознавая опасность, которая исходит от этого проекта ("Северного потока — 2" - ред.) для Европы и для всего свободного мира, все-таки применит действенные санкции, которые позволят остановить этот проект", - сказал Витренко в интервью телеканалу "Дом".
При этом, по его словам, опыт показал, что американские санкции действенные только в отношении европейских компаний, потому что российские компании санкций США не боятся. "Как раз действенные санкции – это санкции против Nord Stream 2 AG – это швейцарская компания, которая уже подала заявку на то, чтобы быть оператором этого газопровода. Санкции на эту компанию являются действенными, потому что другие европейские компании просто не захотят с ней работать и банки не захотят с ней работать", - сказал Витренко.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.