Губернатор Забайкальского края привился "Спутником V"
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГубернатор Забайкальского края Александр Осипов во время интервью РИА Новости
Губернатор Забайкальского края Осипов привился первым компонентом вакцины "Спутник V"
ЧИТА, 13 июл - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов привился первым компонентом вакцины от коронавируса "Спутник V" ("Гам-Ковид-Вак"), сообщает пресс-служба регионального правительства.
"У нас есть возможность сохранять собственные жизни, жизни наших родных и близких, для этого необходимо вакцинироваться. У кого-то коронавирус протекает не очень ярко выраженно, кто-то болеет в более тяжелой форме, к сожалению, много людей умирает. Чтобы исключить эти риски для здоровья, надо ставить прививку", - цитирует пресс-служба Осипова.
Он добавил, что в период высокого уровня заболеваемости забайкальцы стали более охотно вакцинироваться.
"Были некоторые перебои с поставками вакцины в регион, мы обращались в Минздрав России, я лично разговаривал с министром здравоохранения Татьяной Голиковой. Но сейчас вакцина есть, и она продолжает поступать. Сегодня в крае порядка 7 тысяч доз вакцины, в ближайшее время мы ожидаем поступления еще около 40 тысяч доз. Поэтому сейчас вакцина доступна, всем можно ее ставить", - отметил губернатор.
Уточняется, что за сутки прививку от COVID-19 сделали свыше 2 тысяч забайкальцев. Вакцинироваться можно в 77 стационарных и 15 передвижных пунктах.