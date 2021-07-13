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Губернатор Забайкальского края привился "Спутником V"

Губернатор Забайкальского края привился "Спутником V" - РИА Новости, 13.07.2021

Губернатор Забайкальского края привился "Спутником V"

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов привился первым компонентом вакцины от коронавируса "Спутник V" ("Гам-Ковид-Вак"), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T14:36

2021-07-13T14:36

2021-07-13T14:36

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

александр осипов

здоровье - общество

забайкальский край

общество

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ЧИТА, 13 июл - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов привился первым компонентом вакцины от коронавируса "Спутник V" ("Гам-Ковид-Вак"), сообщает пресс-служба регионального правительства.Он добавил, что в период высокого уровня заболеваемости забайкальцы стали более охотно вакцинироваться."Были некоторые перебои с поставками вакцины в регион, мы обращались в Минздрав России, я лично разговаривал с министром здравоохранения Татьяной Голиковой. Но сейчас вакцина есть, и она продолжает поступать. Сегодня в крае порядка 7 тысяч доз вакцины, в ближайшее время мы ожидаем поступления еще около 40 тысяч доз. Поэтому сейчас вакцина доступна, всем можно ее ставить", - отметил губернатор.Уточняется, что за сутки прививку от COVID-19 сделали свыше 2 тысяч забайкальцев. Вакцинироваться можно в 77 стационарных и 15 передвижных пунктах.

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коронавирус в россии, россия, александр осипов, здоровье - общество, забайкальский край, общество