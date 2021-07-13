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В Армении заявили о преследованиях сторонников экс-президента Кочаряна
В Армении заявили о преследованиях сторонников экс-президента Кочаряна - РИА Новости, 13.07.2021
В Армении заявили о преследованиях сторонников экс-президента Кочаряна
Мэры городов Сюникской области - члены блока "Армения" бывшего армянского президента Роберта Кочаряна подвергаются политическим преследованиям, заявил во... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T16:01
2021-07-13T16:01
внеочередные парламентские выборы в армении
дашнакцутюн
роберт кочарян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 13 июл – РИА Новости. Мэры городов Сюникской области - члены блока "Армения" бывшего армянского президента Роберта Кочаряна подвергаются политическим преследованиям, заявил во вторник один из лидеров альянса Ваге Акопян, также возглавляющий партию "Возрождающаяся Армения"."Члены совета партии "Возрождающаяся Армения" подвергаются преследованиям. Арестован мэр Мегри Мхитар Закарян, до этого суд арестовал мэра Каджарана Мнавела Парамазяна, подано ходатайство о лишении неприкосновенности Артура Саркисяна (мэра Сисиана – ред.), уголовному преследованию подвергается и мэр Гориса Аруш Арушанян. Это политические преследования и политический террор", - сказал Акопян во вторник журналистам.По словам еще одного члена альянса, представителя партии "Дашнакцутюн" Ишхана Сагателяна, власти "пытаются сломать национальное сопротивление" на границе с Азербайджаном, "изолируя" мэров в Сюникской области, но оппозиция не прекратит борьбу против властей и готова пойти на крайние меры. "Это временные власти, у них нет будущего", - уверен политик.Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9%, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22%. И хотя последний не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. В ЦИК заявили, что партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна – 29 и семь соответственно.
https://radiosputnik.ria.ru/20210622/kocharyan-1738058908.html
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внеочередные парламентские выборы в армении, дашнакцутюн, роберт кочарян, армения, в мире
В Армении заявили о преследованиях сторонников экс-президента Кочаряна
16:01 13.07.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкЭкс-президент Армении Роберт Кочарян на пресс-конференции для российских журналистов в Ереване
Экс-президент Армении Роберт Кочарян на пресс-конференции для российских журналистов в Ереване - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Блок экс-главы Армении Кочаряна заявил о политическом преследовании его сторонников

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 июл – РИА Новости. Мэры городов Сюникской области - члены блока "Армения" бывшего армянского президента Роберта Кочаряна подвергаются политическим преследованиям, заявил во вторник один из лидеров альянса Ваге Акопян, также возглавляющий партию "Возрождающаяся Армения".
"Члены совета партии "Возрождающаяся Армения" подвергаются преследованиям. Арестован мэр Мегри Мхитар Закарян, до этого суд арестовал мэра Каджарана Мнавела Парамазяна, подано ходатайство о лишении неприкосновенности Артура Саркисяна (мэра Сисиана – ред.), уголовному преследованию подвергается и мэр Гориса Аруш Арушанян. Это политические преследования и политический террор", - сказал Акопян во вторник журналистам.
Второй президент Армении, лидер блока Армения Роберт Кочарян общается с журналистами на одном из избирательных участков в Ереване - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 12:33В мире
Блок Кочаряна обжалует в суде итоги парламентских выборов в Армении
По словам еще одного члена альянса, представителя партии "Дашнакцутюн" Ишхана Сагателяна, власти "пытаются сломать национальное сопротивление" на границе с Азербайджаном, "изолируя" мэров в Сюникской области, но оппозиция не прекратит борьбу против властей и готова пойти на крайние меры. "Это временные власти, у них нет будущего", - уверен политик.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9%, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22%. И хотя последний не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. В ЦИК заявили, что партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна – 29 и семь соответственно.
 
Внеочередные парламентские выборы в АрменииДашнакцутюнРоберт КочарянАрменияВ мире
 
 
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