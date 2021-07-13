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Здание склада загорелось в подмосковной Балашихе

Здание склада загорелось в подмосковной Балашихе - РИА Новости, 13.07.2021

Здание склада загорелось в подмосковной Балашихе

Здание склада загорелось на территории промышленной зоны на площади порядка 1,4 тысячи квадратных метров в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T20:56

2021-07-13T20:56

2021-07-13T21:56

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

балашиха

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Здание склада загорелось на территории промышленной зоны на площади порядка 1,4 тысячи квадратных метров в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.По его словам, предварительная площадь пожара составляет 1400 квадратных метров. Информация о пострадавших пока не поступала. К тушению пожара привлечены 69 человек и 21 единица техники.

балашиха

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), балашиха, московская область (подмосковье), происшествия