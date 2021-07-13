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Здание склада загорелось в подмосковной Балашихе
Здание склада загорелось в подмосковной Балашихе - РИА Новости, 13.07.2021
Здание склада загорелось в подмосковной Балашихе
Здание склада загорелось на территории промышленной зоны на площади порядка 1,4 тысячи квадратных метров в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T20:56
2021-07-13T20:56
2021-07-13T21:56
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
балашиха
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Здание склада загорелось на территории промышленной зоны на площади порядка 1,4 тысячи квадратных метров в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.По его словам, предварительная площадь пожара составляет 1400 квадратных метров. Информация о пострадавших пока не поступала. К тушению пожара привлечены 69 человек и 21 единица техники.
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), балашиха, московская область (подмосковье), происшествия
Здание склада загорелось в подмосковной Балашихе
20:56 13.07.2021 (обновлено: 21:56 13.07.2021)
Здание склада загорелось в подмосковной Балашихе