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В Иркутской области загорелся лес на площади десять тысяч гектаров
В Иркутской области загорелся лес на площади десять тысяч гектаров - РИА Новости, 13.07.2021
В Иркутской области загорелся лес на площади десять тысяч гектаров
Лес горит на территории около десяти тысяч гектаров в северных районах Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T08:12
2021-07-13T10:49
природные пожары в россии
иркутская область
происшествия
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ИРКУТСК, 13 июл — РИА Новости. Лес горит на территории около десяти тысяч гектаров в северных районах Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Отмечается, что за сутки в Приангарье было потушено шесть лесных пожаров на площади около 30 гектаров."В действующем состоянии в лесном фонде на утро 13 июля перешло 15 пожаров. Общая площадь этих возгораний 7706,5 гектара. Локализованными остаются восемь ранее зарегистрированных пожаров. Общая площадь этих очагов 1977,5 гектара", — говорится в сообщении.Все пожары сосредоточены в северных районах региона — Катангском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Усть-Удинском, Нижнеилимском.С начала пожароопасного сезона в Иркутской области зарегистрировано 293 лесных пожара на общей площади более 80 тысяч гектаров. Это на 362 случая меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
https://ria.ru/20210712/pozhar-1741004646.html
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природные пожары в россии, иркутская область, происшествия
В Иркутской области загорелся лес на площади десять тысяч гектаров
08:12 13.07.2021 (обновлено: 10:49 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Виталий АньковОНФ организовал в Иркутской области учения противопожарных отрядов
ОНФ организовал в Иркутской области учения противопожарных отрядов - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков

Около десяти тысяч гектаров леса горит на севере Иркутской области

Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 13 июл — РИА Новости. Лес горит на территории около десяти тысяч гектаров в северных районах Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что за сутки в Приангарье было потушено шесть лесных пожаров на площади около 30 гектаров.
"В действующем состоянии в лесном фонде на утро 13 июля перешло 15 пожаров. Общая площадь этих возгораний 7706,5 гектара. Локализованными остаются восемь ранее зарегистрированных пожаров. Общая площадь этих очагов 1977,5 гектара", — говорится в сообщении.
Все пожары сосредоточены в северных районах региона — Катангском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Усть-Удинском, Нижнеилимском.
С начала пожароопасного сезона в Иркутской области зарегистрировано 293 лесных пожара на общей площади более 80 тысяч гектаров. Это на 362 случая меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Природные пожары в РоссииИркутская областьПроисшествия
 
 
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