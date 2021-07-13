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https://ria.ru/20210713/potok-1741092114.html
В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о "Северном потоке — 2"
В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 13.07.2021
В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о "Северном потоке — 2"
Идея президента Украины Владимира Зеленского обсудить "Северный поток 2" на "нормандской четверке", которая посвящена внутриукраинским проблемам, странная,... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T14:44
2021-07-13T14:44
россия
леонид слуцкий (политик)
северный поток — 2
балтийское море
петр порошенко
госдума рф
евросоюз
владимир зеленский
киев
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Идея президента Украины Владимира Зеленского обсудить "Северный поток 2" на "нормандской четверке", которая посвящена внутриукраинским проблемам, странная, ситуация на юго-востоке страны служит оправданием неудач Киева, написал в своем telegram-канале глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий.Ранее президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель предложил обсудить тему "Северного потока 2" на встрече лидеров "нормандской четверки".Слуцкий отметил, что предложение Зеленского вызывает недоумение: непонятно, как президент Украины планирует использовать формат, созданный для урегулирования внутриукраинского конфликта, для обсуждения экономического проекта, реализуемого Россией с рядом европейских стран, в число которых Украина не входит."Судя по всему, руководство Украины, как это было и при президенте Петре Порошенко, продолжает эксплуатировать ситуацию на юго-востоке страны, выпрашивая для себя кредиты, преференции и гарантии. При таком раскладе становится понятно, почему Киев не предпринимает никаких шагов для урегулирования конфликта - это последний аргумент, позволяющий оправдать любые свои неудачи. Не раз уже говорил, нынешней украинской власти мир в Донбассе просто не нужен. Новые "слуги народа" продолжают рассчитывать на "печеньки" от проекта "анти-Россия", им, по сути, плевать на то, как живут в ДНР и ЛНР", - сообщил парламентарий.По его мнению, в Европе все больше устают от такой позиции Украины. Слуцкий отметил, что на встрече с Зеленским канцлер ФРГ Ангела Меркель напомнила, что "Северный поток 2" - не замена транзиту газа через Украину."При этом она вновь указала на необходимость применения "формулы Штайнмайера", которая предусматривает проведение выборов в Донбассе. Зеленский же, словно ощущая ослабление позиций, опять предложил привлечь США к нормандскому формату. И тем самым он снова подтвердил зависимость от сюзерена и внешний характер управления страной", - добавил депутат."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210713/potok-1741085274.html
https://ria.ru/20210712/kompensatsiya-1740969252.html
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россия, леонид слуцкий (политик), северный поток — 2, балтийское море, петр порошенко, госдума рф, евросоюз, владимир зеленский, киев, в мире
В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о "Северном потоке — 2"
14:44 13.07.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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Депутат Госдумы Слуцкий назвал слова Зеленского о "Северном потоке — 2" оправданием неудач

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Идея президента Украины Владимира Зеленского обсудить "Северный поток 2" на "нормандской четверке", которая посвящена внутриукраинским проблемам, странная, ситуация на юго-востоке страны служит оправданием неудач Киева, написал в своем telegram-канале глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель предложил обсудить тему "Северного потока 2" на встрече лидеров "нормандской четверки".
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
14:16
В Совфеде отреагировали на заявления Зеленского о "Северном потоке — 2"
Слуцкий отметил, что предложение Зеленского вызывает недоумение: непонятно, как президент Украины планирует использовать формат, созданный для урегулирования внутриукраинского конфликта, для обсуждения экономического проекта, реализуемого Россией с рядом европейских стран, в число которых Украина не входит.
"Судя по всему, руководство Украины, как это было и при президенте Петре Порошенко, продолжает эксплуатировать ситуацию на юго-востоке страны, выпрашивая для себя кредиты, преференции и гарантии. При таком раскладе становится понятно, почему Киев не предпринимает никаких шагов для урегулирования конфликта - это последний аргумент, позволяющий оправдать любые свои неудачи. Не раз уже говорил, нынешней украинской власти мир в Донбассе просто не нужен. Новые "слуги народа" продолжают рассчитывать на "печеньки" от проекта "анти-Россия", им, по сути, плевать на то, как живут в ДНР и ЛНР", - сообщил парламентарий.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 17:39
Украинский дипломат требует от Запада оружие из-за "Северного потока — 2"
По его мнению, в Европе все больше устают от такой позиции Украины. Слуцкий отметил, что на встрече с Зеленским канцлер ФРГ Ангела Меркель напомнила, что "Северный поток 2" - не замена транзиту газа через Украину.
"При этом она вновь указала на необходимость применения "формулы Штайнмайера", которая предусматривает проведение выборов в Донбассе. Зеленский же, словно ощущая ослабление позиций, опять предложил привлечь США к нормандскому формату. И тем самым он снова подтвердил зависимость от сюзерена и внешний характер управления страной", - добавил депутат.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Подготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 17:18
Украинский премьер назвал условие для блокировки "Северного потока — 2"
 
РоссияЛеонид Слуцкий (политик)Северный поток — 2Балтийское мореПетр ПорошенкоГосдума РФЕвросоюзВладимир ЗеленскийКиевВ мире
 
 
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