В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о "Северном потоке — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Депутат Госдумы Слуцкий назвал слова Зеленского о "Северном потоке — 2" оправданием неудач
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Идея президента Украины Владимира Зеленского обсудить "Северный поток 2" на "нормандской четверке", которая посвящена внутриукраинским проблемам, странная, ситуация на юго-востоке страны служит оправданием неудач Киева, написал в своем telegram-канале глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель предложил обсудить тему "Северного потока 2" на встрече лидеров "нормандской четверки".
Слуцкий отметил, что предложение Зеленского вызывает недоумение: непонятно, как президент Украины планирует использовать формат, созданный для урегулирования внутриукраинского конфликта, для обсуждения экономического проекта, реализуемого Россией с рядом европейских стран, в число которых Украина не входит.
"Судя по всему, руководство Украины, как это было и при президенте Петре Порошенко, продолжает эксплуатировать ситуацию на юго-востоке страны, выпрашивая для себя кредиты, преференции и гарантии. При таком раскладе становится понятно, почему Киев не предпринимает никаких шагов для урегулирования конфликта - это последний аргумент, позволяющий оправдать любые свои неудачи. Не раз уже говорил, нынешней украинской власти мир в Донбассе просто не нужен. Новые "слуги народа" продолжают рассчитывать на "печеньки" от проекта "анти-Россия", им, по сути, плевать на то, как живут в ДНР и ЛНР", - сообщил парламентарий.
По его мнению, в Европе все больше устают от такой позиции Украины. Слуцкий отметил, что на встрече с Зеленским канцлер ФРГ Ангела Меркель напомнила, что "Северный поток 2" - не замена транзиту газа через Украину.
"При этом она вновь указала на необходимость применения "формулы Штайнмайера", которая предусматривает проведение выборов в Донбассе. Зеленский же, словно ощущая ослабление позиций, опять предложил привлечь США к нормандскому формату. И тем самым он снова подтвердил зависимость от сюзерена и внешний характер управления страной", - добавил депутат.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.