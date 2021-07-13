https://ria.ru/20210713/potok-1741092114.html

В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о "Северном потоке — 2"

В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 13.07.2021

В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о "Северном потоке — 2"

Идея президента Украины Владимира Зеленского обсудить "Северный поток 2" на "нормандской четверке", которая посвящена внутриукраинским проблемам, странная,... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T14:44

2021-07-13T14:44

2021-07-13T14:44

россия

леонид слуцкий (политик)

северный поток — 2

балтийское море

петр порошенко

госдума рф

евросоюз

владимир зеленский

киев

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Идея президента Украины Владимира Зеленского обсудить "Северный поток 2" на "нормандской четверке", которая посвящена внутриукраинским проблемам, странная, ситуация на юго-востоке страны служит оправданием неудач Киева, написал в своем telegram-канале глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий.Ранее президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель предложил обсудить тему "Северного потока 2" на встрече лидеров "нормандской четверки".Слуцкий отметил, что предложение Зеленского вызывает недоумение: непонятно, как президент Украины планирует использовать формат, созданный для урегулирования внутриукраинского конфликта, для обсуждения экономического проекта, реализуемого Россией с рядом европейских стран, в число которых Украина не входит."Судя по всему, руководство Украины, как это было и при президенте Петре Порошенко, продолжает эксплуатировать ситуацию на юго-востоке страны, выпрашивая для себя кредиты, преференции и гарантии. При таком раскладе становится понятно, почему Киев не предпринимает никаких шагов для урегулирования конфликта - это последний аргумент, позволяющий оправдать любые свои неудачи. Не раз уже говорил, нынешней украинской власти мир в Донбассе просто не нужен. Новые "слуги народа" продолжают рассчитывать на "печеньки" от проекта "анти-Россия", им, по сути, плевать на то, как живут в ДНР и ЛНР", - сообщил парламентарий.По его мнению, в Европе все больше устают от такой позиции Украины. Слуцкий отметил, что на встрече с Зеленским канцлер ФРГ Ангела Меркель напомнила, что "Северный поток 2" - не замена транзиту газа через Украину."При этом она вновь указала на необходимость применения "формулы Штайнмайера", которая предусматривает проведение выборов в Донбассе. Зеленский же, словно ощущая ослабление позиций, опять предложил привлечь США к нормандскому формату. И тем самым он снова подтвердил зависимость от сюзерена и внешний характер управления страной", - добавил депутат."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210713/potok-1741085274.html

https://ria.ru/20210712/kompensatsiya-1740969252.html

https://ria.ru/20210709/potok-1740648722.html

россия

балтийское море

киев

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россия, леонид слуцкий (политик), северный поток — 2, балтийское море, петр порошенко, госдума рф, евросоюз, владимир зеленский, киев, в мире