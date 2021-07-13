https://ria.ru/20210713/pokhischenie-1741046066.html

Троих астраханцев заподозрили в похищении знакомых ради денег

Троих астраханцев заподозрили в похищении знакомых ради денег - РИА Новости, 13.07.2021

Троих астраханцев заподозрили в похищении знакомых ради денег

Следователи возбудили уголовное дело в отношении троих жителей Астрахани, подозреваемых в похищении двоих своих знакомых и вымогательстве у них 3 тысяч рублей,... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T11:10

2021-07-13T11:10

2021-07-13T11:10

россия

астрахань

астраханская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении троих жителей Астрахани, подозреваемых в похищении двоих своих знакомых и вымогательстве у них 3 тысяч рублей, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по Астраханской области.По его данным, в марте текущего года возле автозаправки в Астрахани трое местных жителей, включая несовершеннолетнего, силой затащили в автомобиль двух знакомых 18 и 20 лет и увезли в другой район города. "Угрозами они вынудили одного из похищенных отдать три тысячи рублей, после чего отпустили их", - отметил собеседник агентства.В настоящее время подозреваемые задержаны. Уголовное дело возбуждено по статьям "Похищение" и "Вымогательство" УК РФ.

https://ria.ru/20210623/proisshestviya-1738250425.html

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астрахань

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россия, астрахань, астраханская область, происшествия