Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210713/pokhischenie-1741046066.html
Троих астраханцев заподозрили в похищении знакомых ради денег
Троих астраханцев заподозрили в похищении знакомых ради денег - РИА Новости, 13.07.2021
Троих астраханцев заподозрили в похищении знакомых ради денег
Следователи возбудили уголовное дело в отношении троих жителей Астрахани, подозреваемых в похищении двоих своих знакомых и вымогательстве у них 3 тысяч рублей,... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:10
2021-07-13T11:10
россия
астрахань
астраханская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении троих жителей Астрахани, подозреваемых в похищении двоих своих знакомых и вымогательстве у них 3 тысяч рублей, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по Астраханской области.По его данным, в марте текущего года возле автозаправки в Астрахани трое местных жителей, включая несовершеннолетнего, силой затащили в автомобиль двух знакомых 18 и 20 лет и увезли в другой район города. "Угрозами они вынудили одного из похищенных отдать три тысячи рублей, после чего отпустили их", - отметил собеседник агентства.В настоящее время подозреваемые задержаны. Уголовное дело возбуждено по статьям "Похищение" и "Вымогательство" УК РФ.
https://ria.ru/20210623/proisshestviya-1738250425.html
россия
астрахань
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1920x0_80_0_0_fbf3ff80731710498b37c3e60d7814d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, астрахань, астраханская область, происшествия
Троих астраханцев заподозрили в похищении знакомых ради денег
11:10 13.07.2021
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации

Троих астраханцев заподозрили в похищении двух знакомых из-за трех тысяч рублей

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении троих жителей Астрахани, подозреваемых в похищении двоих своих знакомых и вымогательстве у них 3 тысяч рублей, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по Астраханской области.
По его данным, в марте текущего года возле автозаправки в Астрахани трое местных жителей, включая несовершеннолетнего, силой затащили в автомобиль двух знакомых 18 и 20 лет и увезли в другой район города. "Угрозами они вынудили одного из похищенных отдать три тысячи рублей, после чего отпустили их", - отметил собеседник агентства.
В настоящее время подозреваемые задержаны. Уголовное дело возбуждено по статьям "Похищение" и "Вымогательство" УК РФ.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 15:07
В Москве осудили мужчин, пытавшихся похитить бизнесмена
 
РоссияАстраханьАстраханская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:16Адвокат: россиянину Дудникову в Минске продлили содержание под стражей
16:15Дептранс Москвы опроверг данные об увольнении сотрудников с медотводом
16:14В Туве ввели ограничения из-за коронавируса
16:12Власти Москвы назвали актуальный процент летальности от COVID-19
16:11Названа дата первых рейсов в Хургаду и Харм-эш-Шейх из России
16:07В Барнауле погиб человек в результате драки
16:07Спрос на туры по России за неделю сократился на 23 процента
16:04В Дагестане проверяют данные о падении двух девушек с качелей в обрыв
16:02В ЛНР заявили, что Киев прекратил подачу воды с одной из станций
16:01В Армении заявили о преследованиях сторонников экс-президента Кочаряна
15:58Немецкий бундесвер запустил работу "космического" штаба
15:55Защита Бабарико готовит жалобу на приговор Верховного суда Белоруссии
15:53В ДНР квалифицировали обстрел Горловки как теракт
15:48Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
15:45Избранный президент Ирана Раиси начал борьбу с коррупцией в стране
15:45Судья ЕСПЧ от России рассказал, зачем носит маску после вакцинации
15:45Мужчине, угрожавшему выбросить сына с балкона, грозит до 10 лет колонии 0:28
15:43Участников массовой драки в Москве выдворят из России
15:39Врачи объяснили, почему после прививки от COVID-19 может болеть рука
15:36В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности
Лента новостейМолния