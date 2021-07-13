https://ria.ru/20210713/podderzhka-1741148040.html

Рязанская область получит деньги на поддержку педагогов

Рязанская область получит деньги на поддержку педагогов - РИА Новости, 13.07.2021

Рязанская область получит деньги на поддержку педагогов

Рязанская область получит из федеральной казны дополнительные средства на поддержку педагогов среднего профобразования, сообщает во вторник облправительство. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T19:36

2021-07-13T19:36

2021-07-13T22:01

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николай любимов

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РЯЗАНЬ, 13 июл - РИА Новости. Рязанская область получит из федеральной казны дополнительные средства на поддержку педагогов среднего профобразования, сообщает во вторник облправительство.Комиссией Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде 12 июля были одобрены предложения о выделении Рязанской области из резервного фонда правительства РФ дополнительных средств на поддержку педагогических работников ссузов.Как пояснил председатель бюджетного комитета Государственной думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров, эти федеральные деньги пойдут на выплаты педагогическим работникам учреждений среднего профессионального образования, за классное руководство или кураторство в рамках программы "Развитие образования"."Средства в сумме 20 миллионов 858 тысяч рублей поступят в регион в ближайшее время. Этим решением комиссии о выделении дополнительных межбюджетных трансфертов регионам мы реализуем поручения президента об оказании поддержки педагогам профтехобразования", – сказал Андрей Макаров.Губернатор Николай Любимов отметил, что федеральная поддержка Рязанскому региону в период пандемии оказывается очень серьезная."Мы очень благодарны за это. Средства, которые получает область, позволят своевременно обеспечить выплаты работникам образования. Со своей стороны мы приложим максимум усилий, чтобы задача президента РФ была четко выполнена", - заявил Любимов.

https://ria.ru/20210616/natsproekt-1737318126.html

https://ria.ru/20210602/lyubimov-1735307847.html

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россия, николай любимов, рязанская область, общество