https://ria.ru/20210713/poboi-1741101619.html

У супруги мужчины, удерживавшего сына на балконе, выявили следы побоев

У супруги мужчины, удерживавшего сына на балконе, выявили следы побоев - РИА Новости, 13.07.2021

У супруги мужчины, удерживавшего сына на балконе, выявили следы побоев

У супруги мужчины, удерживавшего своего ребенка на балконе в Иркутске, следы побоев, она обращалась в полицию несколько дней назад, сообщил руководитель... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T15:31

2021-07-13T15:31

2021-07-13T15:33

иркутск

происшествия

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ИРКУТСК, 13 июл - РИА Новости. У супруги мужчины, удерживавшего своего ребенка на балконе в Иркутске, следы побоев, она обращалась в полицию несколько дней назад, сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУМВД Герман Струглин.Сегодня в Иркутске мужчина забрался на балкон и несколько часов удерживал своего трехлетнего ребенка, требуя встречи с женой и отказываясь возвращаться в квартиру - как сообщало ГУМВД, из-за проблем в семье. Полицейские и жильцы дома на Советской улице пытались уговорить его вернуться. В конце концов мужчина занес в квартиру ребенка и перелез обратно сам. Позже он был задержан. Ребенка увезли на медобследование.Как отметил представитель МВД, женщина, предварительно, обращалась в полицию несколько дней назад. Все материалы запрашиваются, ситуация изучается, добавил он.

https://ria.ru/20210713/delo-1741094604.html

иркутск

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2021

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Мужчина с ребенком на парапете балкона в Иркутске Мужчина с маленьким ребенком на руках вылез на парапет балкона дома на Советской улице в центре Иркутска и угрожает его выбросить, полиция оцепила территорию. 2021-07-13T15:31 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иркутск, происшествия