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У супруги мужчины, удерживавшего сына на балконе, выявили следы побоев
У супруги мужчины, удерживавшего сына на балконе, выявили следы побоев - РИА Новости, 13.07.2021
У супруги мужчины, удерживавшего сына на балконе, выявили следы побоев
У супруги мужчины, удерживавшего своего ребенка на балконе в Иркутске, следы побоев, она обращалась в полицию несколько дней назад, сообщил руководитель... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T15:31
2021-07-13T15:31
2021-07-13T15:33
иркутск
происшествия
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ИРКУТСК, 13 июл - РИА Новости. У супруги мужчины, удерживавшего своего ребенка на балконе в Иркутске, следы побоев, она обращалась в полицию несколько дней назад, сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУМВД Герман Струглин.Сегодня в Иркутске мужчина забрался на балкон и несколько часов удерживал своего трехлетнего ребенка, требуя встречи с женой и отказываясь возвращаться в квартиру - как сообщало ГУМВД, из-за проблем в семье. Полицейские и жильцы дома на Советской улице пытались уговорить его вернуться. В конце концов мужчина занес в квартиру ребенка и перелез обратно сам. Позже он был задержан. Ребенка увезли на медобследование.Как отметил представитель МВД, женщина, предварительно, обращалась в полицию несколько дней назад. Все материалы запрашиваются, ситуация изучается, добавил он.
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иркутск
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Мужчина с ребенком на парапете балкона в Иркутске
Мужчина с маленьким ребенком на руках вылез на парапет балкона дома на Советской улице в центре Иркутска и угрожает его выбросить, полиция оцепила территорию.
2021-07-13T15:31
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иркутск, происшествия
У супруги мужчины, удерживавшего сына на балконе, выявили следы побоев
15:31 13.07.2021 (обновлено: 15:33 13.07.2021)
Полиция выявила следы побоев у жены мужчины, удерживавшего сына на балконе в Иркутске