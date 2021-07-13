https://ria.ru/20210713/partiynaya-sistema-1741095630.html

Круглый стол ЭИСИ о российской партийной системе

Круглый стол ЭИСИ о российской партийной системе - РИА Новости, 13.07.2021

Круглый стол ЭИСИ о российской партийной системе

15 июля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Выдвижение. Итоги для партийной системы".

2021-07-13T14:59

2021-07-13T14:59

2021-07-13T14:59

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Задать вопросУчастники:- президент консалтингового агентства Bakster-group, руководитель Центрального аппарата партии "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий ГУСЕВ;- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;- президент Компании развития общественных связей Сергей ЗВЕРЕВ;- руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;- председатель правления Центра политических технологий Борис МАКАРЕНКО;- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ. Модератор - руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.Закончился период формирования партийных списков кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации VIII созыва. Принять участие в парламентских выборах решили 15 партий из 34-х, имеющих регистрацию. На политическом поле появились новые игроки. Каковы тренды в развитии партийных систем? Что говорят итоги выдвижения о политической конкуренции и перспективах партийной системы?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы