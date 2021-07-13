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Круглый стол ЭИСИ о российской партийной системе
Круглый стол ЭИСИ о российской партийной системе - РИА Новости, 13.07.2021
Круглый стол ЭИСИ о российской партийной системе
15 июля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Выдвижение. Итоги для партийной системы".
2021-07-13T14:59
2021-07-13T14:59
анонсы
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Задать вопросУчастники:- президент консалтингового агентства Bakster-group, руководитель Центрального аппарата партии "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий ГУСЕВ;- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;- президент Компании развития общественных связей Сергей ЗВЕРЕВ;- руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;- председатель правления Центра политических технологий Борис МАКАРЕНКО;- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ. Модератор - руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.Закончился период формирования партийных списков кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации VIII созыва. Принять участие в парламентских выборах решили 15 партий из 34-х, имеющих регистрацию. На политическом поле появились новые игроки. Каковы тренды в развитии партийных систем? Что говорят итоги выдвижения о политической конкуренции и перспективах партийной системы?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол ЭИСИ о российской партийной системе

14:59 13.07.2021
 
Читать ria.ru в
15 июля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Выдвижение. Итоги для партийной системы".
Задать вопрос

Участники:
- президент консалтингового агентства Bakster-group, руководитель Центрального аппарата партии "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий ГУСЕВ;
- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;
- президент Компании развития общественных связей Сергей ЗВЕРЕВ;
- руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;
- председатель правления Центра политических технологий Борис МАКАРЕНКО;
- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ.

Модератор - руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.

Закончился период формирования партийных списков кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации VIII созыва. Принять участие в парламентских выборах решили 15 партий из 34-х, имеющих регистрацию. На политическом поле появились новые игроки.
Каковы тренды в развитии партийных систем? Что говорят итоги выдвижения о политической конкуренции и перспективах партийной системы?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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