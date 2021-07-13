Круглый стол ЭИСИ о российской партийной системе
15 июля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Выдвижение. Итоги для партийной системы".
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Участники:
- президент консалтингового агентства Bakster-group, руководитель Центрального аппарата партии "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий ГУСЕВ;
- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;
- президент Компании развития общественных связей Сергей ЗВЕРЕВ;
- руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;
- председатель правления Центра политических технологий Борис МАКАРЕНКО;
- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ.
Модератор - руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.
Закончился период формирования партийных списков кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации VIII созыва. Принять участие в парламентских выборах решили 15 партий из 34-х, имеющих регистрацию. На политическом поле появились новые игроки.
Каковы тренды в развитии партийных систем? Что говорят итоги выдвижения о политической конкуренции и перспективах партийной системы?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- президент консалтингового агентства Bakster-group, руководитель Центрального аппарата партии "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий ГУСЕВ;
- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;
- президент Компании развития общественных связей Сергей ЗВЕРЕВ;
- руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;
- председатель правления Центра политических технологий Борис МАКАРЕНКО;
- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ.
Модератор - руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.
Закончился период формирования партийных списков кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации VIII созыва. Принять участие в парламентских выборах решили 15 партий из 34-х, имеющих регистрацию. На политическом поле появились новые игроки.
Каковы тренды в развитии партийных систем? Что говорят итоги выдвижения о политической конкуренции и перспективах партийной системы?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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