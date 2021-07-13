https://ria.ru/20210713/otnosheniya-1741015164.html

Россия рассчитывает провести с США встречу межведомственных делегаций

Россия рассчитывает провести с США встречу межведомственных делегаций - РИА Новости, 13.07.2021

Россия рассчитывает провести с США встречу межведомственных делегаций

Россия рассчитывает, что в ближайшие недели пройдет встреча межведомственных делегаций с США на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств, заявил... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T02:47

2021-07-13T02:47

2021-07-13T03:15

анатолий антонов

москва

россия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Россия рассчитывает, что в ближайшие недели пройдет встреча межведомственных делегаций с США на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.Антонов выступил перед русскоговорящими студентами Миддлберийского института, текст его выступления публикует российская дипмиссия на своей странице в Facebook.Как заявил посол, после саммита РФ-США 16 июня в Москве не питают "никаких иллюзий о кардинальных прорывах". "За последние годы накопилось слишком много взаимных претензий и противоречий, которые одним рывком урегулировать не получится. Однако возможности для позитивной динамики есть. Их открывает достижение пониманий о целесообразности восстановления системных контактов по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки дня", - сказал он.Решение начать комплексный двусторонний диалог Антонов назвал "еще одним шагом Вашингтона в направлении здравого смысла и большей ответственности в международных делах".

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анатолий антонов, москва, россия, сша, в мире