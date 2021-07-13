Россия рассчитывает провести с США встречу межведомственных делегаций
02:47 13.07.2021 (обновлено: 03:15 13.07.2021)
Посол Антонов заявил, что Россия рассчитывает провести с США встречу межведомственных делегаций
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Россия рассчитывает, что в ближайшие недели пройдет встреча межведомственных делегаций с США на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Антонов выступил перед русскоговорящими студентами Миддлберийского института, текст его выступления публикует российская дипмиссия на своей странице в Facebook.
"Рассчитываем в ближайшие недели провести установочную встречу межведомственных делегаций под руководством заместителей глав внешнеполитических ведомств. Отправной точкой мог бы стать обзор имеющихся у обеих сторон озабоченностей в стратегической сфере", - сказал Антонов.
Как заявил посол, после саммита РФ-США 16 июня в Москве не питают "никаких иллюзий о кардинальных прорывах". "За последние годы накопилось слишком много взаимных претензий и противоречий, которые одним рывком урегулировать не получится. Однако возможности для позитивной динамики есть. Их открывает достижение пониманий о целесообразности восстановления системных контактов по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки дня", - сказал он.
Решение начать комплексный двусторонний диалог Антонов назвал "еще одним шагом Вашингтона в направлении здравого смысла и большей ответственности в международных делах".