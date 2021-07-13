https://ria.ru/20210713/obrushenie-1741023795.html

Число жертв обрушения отеля в Китае выросло до восьми

Число жертв обрушения отеля в Китае выросло до восьми - РИА Новости, 13.07.2021

Число жертв обрушения отеля в Китае выросло до восьми

Число жертв обрушения здания гостиницы в городе Сучжоу в китайской восточной провинции Цзянсу возросло до восьми, еще девять человек числятся пропавшими без... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T08:37

2021-07-13T08:37

2021-07-13T08:37

цзянсу

китай

происшествия

в мире

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ПЕКИН, 13 июл – РИА Новости. Число жертв обрушения здания гостиницы в городе Сучжоу в китайской восточной провинции Цзянсу возросло до восьми, еще девять человек числятся пропавшими без вести, говорится в заявлении правительства города.Ранее сообщалось об одном погибшем и 10 пропавших.Обрушение здания отеля "Сыцзи Кайюань" в одном их районов Сучжоу произошло в понедельник во второй половине дня по пока неизвестной причине. Удалось установить, что после обрушения здания в ловушке под завалами оказались 23 человека."По состоянию на 7.00 вторника (2.00 мск) в результате поисково-спасательных работ из-под завалов удалось вытащить 14 человек, один из них вернулся домой без каких-либо травм, пять человек находятся в стабильном состоянии, восемь погибли", - говорится в заявлении правительства Сучжоу, размещенном в официальном аккаунте в соцсети WeChat.На месте продолжается поисково-спасательная операция.

https://ria.ru/20210712/obrushenie-1740970772.html

цзянсу

китай

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цзянсу, китай, происшествия, в мире