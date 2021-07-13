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Число жертв обрушения отеля в Китае выросло до восьми
Число жертв обрушения отеля в Китае выросло до восьми - РИА Новости, 13.07.2021
Число жертв обрушения отеля в Китае выросло до восьми
Число жертв обрушения здания гостиницы в городе Сучжоу в китайской восточной провинции Цзянсу возросло до восьми, еще девять человек числятся пропавшими без... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T08:37
2021-07-13T08:37
цзянсу
китай
происшествия
в мире
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ПЕКИН, 13 июл – РИА Новости. Число жертв обрушения здания гостиницы в городе Сучжоу в китайской восточной провинции Цзянсу возросло до восьми, еще девять человек числятся пропавшими без вести, говорится в заявлении правительства города.Ранее сообщалось об одном погибшем и 10 пропавших.Обрушение здания отеля "Сыцзи Кайюань" в одном их районов Сучжоу произошло в понедельник во второй половине дня по пока неизвестной причине. Удалось установить, что после обрушения здания в ловушке под завалами оказались 23 человека."По состоянию на 7.00 вторника (2.00 мск) в результате поисково-спасательных работ из-под завалов удалось вытащить 14 человек, один из них вернулся домой без каких-либо травм, пять человек находятся в стабильном состоянии, восемь погибли", - говорится в заявлении правительства Сучжоу, размещенном в официальном аккаунте в соцсети WeChat.На месте продолжается поисково-спасательная операция.
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цзянсу, китай, происшествия, в мире
Число жертв обрушения отеля в Китае выросло до восьми
08:37 13.07.2021
 
CC BY 2.0 / egorgrebnev / Автомобиль службы скорой помощи Китая
Автомобиль службы скорой помощи Китая - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
CC BY 2.0 / egorgrebnev /

Число жертв обрушения отеля в китайском городе Сучжоу выросло до восьми

Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 июл – РИА Новости. Число жертв обрушения здания гостиницы в городе Сучжоу в китайской восточной провинции Цзянсу возросло до восьми, еще девять человек числятся пропавшими без вести, говорится в заявлении правительства города.
Ранее сообщалось об одном погибшем и 10 пропавших.
Обрушение здания отеля "Сыцзи Кайюань" в одном их районов Сучжоу произошло в понедельник во второй половине дня по пока неизвестной причине. Удалось установить, что после обрушения здания в ловушке под завалами оказались 23 человека.
"По состоянию на 7.00 вторника (2.00 мск) в результате поисково-спасательных работ из-под завалов удалось вытащить 14 человек, один из них вернулся домой без каких-либо травм, пять человек находятся в стабильном состоянии, восемь погибли", - говорится в заявлении правительства Сучжоу, размещенном в официальном аккаунте в соцсети WeChat.
На месте продолжается поисково-спасательная операция.
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