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Мосгорсуд отказался применить меру пресечения к тете Гудкова
Мосгорсуд отказался применить меру пресечения к тете Гудкова - РИА Новости, 13.07.2021
Мосгорсуд отказался применить меру пресечения к тете Гудкова
Мосгорсуд признал обоснованным отказ в избрании запрета определенных действий для тети уехавшего из России политика Дмитрия Гудкова Ирины Ермиловой по делу о... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:23
2021-07-13T11:23
россия
госдума рф
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал обоснованным отказ в избрании запрета определенных действий для тети уехавшего из России политика Дмитрия Гудкова Ирины Ермиловой по делу о неуплате аренды, сообщили РИА Новости в суде.Тверской суд Москвы 3 июня отказался избрать Ермиловой запрет определенных действий, на котором настаивал столичный главк МВД, после чего следователь взял с Ермиловой подписку о невыезде. Прокуратура просила Мосгорсуд ужесточить это решение."Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, представление прокурора – без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.Гудкова и Ермилову задержали 1 июня, им вменяют причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (пункт "б" части 2 статьи 165 УК РФ). По версии следствия, ущерб составляет более одного миллиона руб.Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, дело касается фирмы родителей Гудкова, свою причастность к ней политик отрицает.Гудков был отпущен из ИВС, после чего выехал из России и через Киев отправился в Болгарию, где находятся его родители. Он также сообщил, что не будет баллотироваться с Госдуму в этом году.
https://ria.ru/20210609/gudkov-1736226433.html
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россия, госдума рф, москва, происшествия
Мосгорсуд отказался применить меру пресечения к тете Гудкова
11:23 13.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Мосгорсуд отказался применить меру пресечения к тете политика Дмитрия Гудкова Ирины Ермиловой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал обоснованным отказ в избрании запрета определенных действий для тети уехавшего из России политика Дмитрия Гудкова Ирины Ермиловой по делу о неуплате аренды, сообщили РИА Новости в суде.
Тверской суд Москвы 3 июня отказался избрать Ермиловой запрет определенных действий, на котором настаивал столичный главк МВД, после чего следователь взял с Ермиловой подписку о невыезде. Прокуратура просила Мосгорсуд ужесточить это решение.
Депутат Госдумы Дмитрий Гудков - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 01:03
Гудков рассказал, как планирует зарабатывать после отъезда из России
"Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, представление прокурора – без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.
Гудкова и Ермилову задержали 1 июня, им вменяют причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (пункт "б" части 2 статьи 165 УК РФ). По версии следствия, ущерб составляет более одного миллиона руб.
Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, дело касается фирмы родителей Гудкова, свою причастность к ней политик отрицает.
Гудков был отпущен из ИВС, после чего выехал из России и через Киев отправился в Болгарию, где находятся его родители. Он также сообщил, что не будет баллотироваться с Госдуму в этом году.
Член комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Дмитрий Гудков - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
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