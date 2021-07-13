https://ria.ru/20210713/mosgorsud-1741048286.html

Мосгорсуд отказался применить меру пресечения к тете Гудкова

Мосгорсуд отказался применить меру пресечения к тете Гудкова - РИА Новости, 13.07.2021

Мосгорсуд отказался применить меру пресечения к тете Гудкова

Мосгорсуд признал обоснованным отказ в избрании запрета определенных действий для тети уехавшего из России политика Дмитрия Гудкова Ирины Ермиловой по делу о... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T11:23

2021-07-13T11:23

2021-07-13T11:23

россия

госдума рф

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал обоснованным отказ в избрании запрета определенных действий для тети уехавшего из России политика Дмитрия Гудкова Ирины Ермиловой по делу о неуплате аренды, сообщили РИА Новости в суде.Тверской суд Москвы 3 июня отказался избрать Ермиловой запрет определенных действий, на котором настаивал столичный главк МВД, после чего следователь взял с Ермиловой подписку о невыезде. Прокуратура просила Мосгорсуд ужесточить это решение."Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, представление прокурора – без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.Гудкова и Ермилову задержали 1 июня, им вменяют причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (пункт "б" части 2 статьи 165 УК РФ). По версии следствия, ущерб составляет более одного миллиона руб.Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, дело касается фирмы родителей Гудкова, свою причастность к ней политик отрицает.Гудков был отпущен из ИВС, после чего выехал из России и через Киев отправился в Болгарию, где находятся его родители. Он также сообщил, что не будет баллотироваться с Госдуму в этом году.

https://ria.ru/20210609/gudkov-1736226433.html

https://ria.ru/20210607/gudkov-1735950765.html

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россия, госдума рф, москва, происшествия