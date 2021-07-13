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Хуснуллин рассказал, когда запустят метрополитен в Красноярске
Хуснуллин рассказал, когда запустят метрополитен в Красноярске - РИА Новости, 13.07.2021
Хуснуллин рассказал, когда запустят метрополитен в Красноярске
Метро в Красноярске реально запустить уже в 2024 году, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T18:57
2021-07-13T18:57
2021-07-13T18:57
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Метро в Красноярске реально запустить уже в 2024 году, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.В среду Хуснуллин провел встречу с губернатором Красноярского края Александром Уссом."На сегодня проект ещё не доработан. Я дал поручение в течение двух недель представить новое техзадание, которое предполагает уменьшение стоимости строительства. Метро должно поехать не позже 2025 года, но его реально запустить уже в 2024 году при слаженной работе", - написал Хуснуллин в Instagram.
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россия, марат хуснуллин, красноярский край, красноярск, общество
Хуснуллин рассказал, когда запустят метрополитен в Красноярске
Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, когда будет открыт Красноярский метрополитен