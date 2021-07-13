https://ria.ru/20210713/maska-1741105080.html

Судья ЕСПЧ от России рассказал, зачем носит маску после вакцинации

Судья ЕСПЧ от России рассказал, зачем носит маску после вакцинации - РИА Новости, 13.07.2021

Судья ЕСПЧ от России рассказал, зачем носит маску после вакцинации

Судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от России Дмитрий Дедов заявил, что вакцинировался от коронавируса, но все равно ходит в маске из чувства... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T15:45

2021-07-13T15:45

2021-07-13T16:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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дмитрий дедов

здоровье - общество

европейский суд по правам человека

в мире

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от России Дмитрий Дедов заявил, что вакцинировался от коронавируса, но все равно ходит в маске из чувства солидарности."Я лично за вакцинацию, я вакцинировался, и у меня хорошее количество антител, но я все время хожу в маске из чувства солидарности, из чувства того, что мы должны достигнуть совместно эту публичную цель, и очень расстраиваюсь, когда вижу людей, которые откровенно не надевают маски и игнорируют самые минимальные требования", - сказал Дедов на заседании клуба "Валдай", посвященном вакцинации.Судья отметил, что ЕСПЧ пока не дал полноценного соотношения мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, и прав человека. Он привел два примера. Первое дело по жалобе родителей из Чехии, где суд признал законным отказ брать непривитого ребенка в детский сад. Тут ЕСПЧ указал, что право на образование не нарушено, ведь речь идет не о доступе в школу или вуз. Второе - дело гражданина Румынии, который жаловался на карантин. Тут суд, отметил Дедов уклонился от полноценного анализа ситуации, отметив лишь, что заявитель не был лишен свободы, а лишь ограничен."Суд старается пока ограничиваться и не делать полноценный анализ по поводу ограничений прав и свобод", - отметил Дедов, подчеркнув, что сейчас такие темы, как "публичное здоровье и коллективный иммунитет, стоят очень зримо и актуально".По его словам, как судьи, так и законодатели при введении и оценке новых мер должны будут руководствоваться такими принципами, как законность (издать соответствующие указы), необходимость и соразмерность (можно ли решить эту проблему более мягкими средствами)."И мне кажется, что такая необходимость (в вакцинации - ред.), безусловно, существует - уже третья волна, и никак мир не может с этим справиться", - отметил судья, выступив также за комбинированные меры.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, дмитрий дедов, здоровье - общество, европейский суд по правам человека, в мире